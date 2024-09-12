https://1prime.ru/20240912/avto-851504816.html

Названы самые популярные авто до пяти миллионов рублей

Названы самые популярные авто до пяти миллионов рублей - 12.09.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные авто до пяти миллионов рублей

Ценовая категория от трех до пяти миллионов рублей занимает более трети всего объема предложений за последние два года. Какие модели наиболее интересны... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T10:00+0300

2024-09-12T10:00+0300

2024-09-12T10:00+0300

китайские авто

авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ценовая категория от трех до пяти миллионов рублей занимает более трети всего объема предложений за последние два года. Какие модели наиболее интересны покупателям в 2024 году, выяснили эксперты Авто.ру.Проанализировав информацию о звонках и в объявлениях, опубликованных на Авто.ру, они выяснили, что доля китайских марок с января 2023 года выросла с 32% до 72%.Среди них наиболее популярными оказались Exeed, Geely и Chery. Более 83% предложений приходится на кроссоверы, еще 9% - на седаны, а на третье место внезапно взгромоздились пикапы, доля которых увеличилась до 4,5%. Первенство в списке моделей принадлежит Exeed TXL, его средняя стоимость за восемь месяцев составила 4,33 миллиона рублей. На втором месте Jaecoo J7 (3,55 миллиона рублей), на третьем Exeed LX (3,45 миллиона рублей). Четвертое место занимает Geely Monjaro (4,66 миллиона рублей), пятое — Tank 300 (4,52 миллиона рублей). На шестом месте Changan Uni-K (4,21 миллиона рублей) на седьмом - GAC GS8 (4,34 миллиона рублей). Восьмое место у Chery Arrizo 8 (3,36 миллиона рублей), девятое у Jetour T2 (3,99 миллиона рублей), а замыкает десятку Geely Atlas (3,49 миллиона рублей).

https://1prime.ru/20240909/avto-851445001.html

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китайские авто, авто, спрос на легковые авто