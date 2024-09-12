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Тушите свет. У Европы появился агрессивный конкурент на рынке газа - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Тушите свет. У Европы появился агрессивный конкурент на рынке газа
Тушите свет. У Европы появился агрессивный конкурент на рынке газа - 12.09.2024, ПРАЙМ
Тушите свет. У Европы появился агрессивный конкурент на рынке газа
Информация о том, что рост спроса на газ в Египте вызывает подорожание энергоносителя в Европе, вызвала недоумение. Страна достаточно давно позиционировала... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T08:00+0300
2024-09-12T08:00+0300
мнения аналитиков
потребление газа в европе
мировой рынок газа
поставки российского газа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851453802.jpg?1726117202
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Информация о том, что рост спроса на газ в Египте вызывает подорожание энергоносителя в Европе, вызвала недоумение. Страна достаточно давно позиционировала себя, как потенциальный глобальный экспортер. Природный газ был впервые обнаружен там в 1960-х годах, а в 2015 году открыли действительно большое шельфовое месторождение - Зохр. После этого Египет на какое-то время стал 11-м крупнейшим экспортером в мире.Однако одновременно мы видим, что Каир сталкивается с веерными отключениями света. Почему Египет испытывает по-прежнему нехватку газа, зачем ему понадобилось 20 партий СПГ (достаточное количество, чтобы усилить конкуренцию на рынке) и почему экспорт на таком низком уровне относительно масштабов запасов?Резкий рост населения и ставший еще более жарким климат привели к увеличению внутреннего спроса на электроэнергию в этой самой густонаселенной стране арабского мира, что привело к перегрузке энергосистемы, которая очень сильно зависит от природного газа. Таким образом, усилилось давление на энергосистему страны. В некоторые периоды Египет, нуждающийся в газе, останавливает его экспорт.Оказавшаяся в трудном положении после революции 2011 года инфраструктура электроснабжения в сочетании с политической и финансовой нестабильностью делает экспорт газа на мировую арену труднопрогнозируемым. Пока Египту не удалось спланировать дебет месторождений с дифференциацией источников энергии, от которых зависит его энергетическая система в целом. У страны много экономических проблем. Инфляция в августе прошлого года доходила до 40%. Внешний долг в конце 2023 года составил около 40% ВВП. Поэтому для того, чтобы Египет стал одним из ключевых экспортеров газа в мире, ему нужны инвестиции. Много инвестиций. А это уже вопрос политический, который взаимосвязан с его отношениями со странами-партнерами.Если зима в Европе окажется холодной, Египет продолжит не продавать, а покупать, а СПГ останется дорогим, ЕС может вернутся к обсуждению поставок трубопроводного газа из России. В какой форме это может быть сделано - вопрос скорее технический. Есть масса вариантов, от расконсервации оставшейся трубы "Северного потока" до возрождения идеи "Южного потока", но уже через Турцию.Главное, что сейчас существует на международном рынке газа - это сохраняющаяся неопределенность в поставках, а также труднопрогнозируемый уровень цен.Марио Драги, бывший президент Европейского центрального банка, призвал ЕС инвестировать дополнительно до 800 миллиардов евро в год, чтобы сделать блок более конкурентоспособным. Европе понадобится увеличить инвестиции примерно на 5 процентных пунктов ВВП — уровень, не наблюдавшийся более 50 лет — чтобы преобразовать свою экономику. Подобные проблемы и задачи делают вопрос цены газа ещё более актуальным.Автор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
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Павел Севостьянов
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Павел Севостьянов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/19/850428112_0:155:797:952_100x100_80_0_0_2438b47f9de05ba27ec00ed0ad6b5e03.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, потребление газа в европе, мировой рынок газа, поставки российского газа
Мнения аналитиков, потребление газа в Европе, мировой рынок газа, поставки российского газа
08:00 12.09.2024
 
Тушите свет. У Европы появился агрессивный конкурент на рынке газа

Эксперт Севостьянов: Египет из поставщика газа превратился в покупателя

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Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
Павел Севостьянов
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова
Все материалы
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Информация о том, что рост спроса на газ в Египте вызывает подорожание энергоносителя в Европе, вызвала недоумение. Страна достаточно давно позиционировала себя, как потенциальный глобальный экспортер. Природный газ был впервые обнаружен там в 1960-х годах, а в 2015 году открыли действительно большое шельфовое месторождение - Зохр. После этого Египет на какое-то время стал 11-м крупнейшим экспортером в мире.
Однако одновременно мы видим, что Каир сталкивается с веерными отключениями света. Почему Египет испытывает по-прежнему нехватку газа, зачем ему понадобилось 20 партий СПГ (достаточное количество, чтобы усилить конкуренцию на рынке) и почему экспорт на таком низком уровне относительно масштабов запасов?
Резкий рост населения и ставший еще более жарким климат привели к увеличению внутреннего спроса на электроэнергию в этой самой густонаселенной стране арабского мира, что привело к перегрузке энергосистемы, которая очень сильно зависит от природного газа. Таким образом, усилилось давление на энергосистему страны. В некоторые периоды Египет, нуждающийся в газе, останавливает его экспорт.
Оказавшаяся в трудном положении после революции 2011 года инфраструктура электроснабжения в сочетании с политической и финансовой нестабильностью делает экспорт газа на мировую арену труднопрогнозируемым. Пока Египту не удалось спланировать дебет месторождений с дифференциацией источников энергии, от которых зависит его энергетическая система в целом.
У страны много экономических проблем. Инфляция в августе прошлого года доходила до 40%. Внешний долг в конце 2023 года составил около 40% ВВП. Поэтому для того, чтобы Египет стал одним из ключевых экспортеров газа в мире, ему нужны инвестиции. Много инвестиций. А это уже вопрос политический, который взаимосвязан с его отношениями со странами-партнерами.
Если зима в Европе окажется холодной, Египет продолжит не продавать, а покупать, а СПГ останется дорогим, ЕС может вернутся к обсуждению поставок трубопроводного газа из России. В какой форме это может быть сделано - вопрос скорее технический. Есть масса вариантов, от расконсервации оставшейся трубы "Северного потока" до возрождения идеи "Южного потока", но уже через Турцию.
Главное, что сейчас существует на международном рынке газа - это сохраняющаяся неопределенность в поставках, а также труднопрогнозируемый уровень цен.
Марио Драги, бывший президент Европейского центрального банка, призвал ЕС инвестировать дополнительно до 800 миллиардов евро в год, чтобы сделать блок более конкурентоспособным. Европе понадобится увеличить инвестиции примерно на 5 процентных пунктов ВВП — уровень, не наблюдавшийся более 50 лет — чтобы преобразовать свою экономику. Подобные проблемы и задачи делают вопрос цены газа ещё более актуальным.
Автор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
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