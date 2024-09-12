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США продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную помощь - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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США продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную помощь
США продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную помощь - 12.09.2024, ПРАЙМ
США продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную помощь
США продолжат предоставлять Украине экстраординарную военную помощь и уделять особое внимание интеграции Киева с НАТО, заявил в четверг заместитель официального | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T23:12+0300
2024-09-12T23:12+0300
спецоперация на украине
военная помощь украине
госдеп
сша
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ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. США продолжат предоставлять Украине экстраординарную военную помощь и уделять особое внимание интеграции Киева с НАТО, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "На протяжении последних двух с половиной лет мы обеспечиваем экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь. Я ожидаю, что такая поддержка продолжится", — сообщил он в эфире телеканала CNN. Представитель американского государственного департамента подчеркнул, что Вашингтон будет и впредь "делать всё возможное" для укрепления связей Киева с НАТО и Европейским союзом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240912/syrskiy-851535603.html
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военная помощь украине, госдеп, сша
Спецоперация на Украине, военная помощь Украине, Госдеп, США
23:12 12.09.2024
 
США продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную помощь

Госдеп: США продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную помощь

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. США продолжат предоставлять Украине экстраординарную военную помощь и уделять особое внимание интеграции Киева с НАТО, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"На протяжении последних двух с половиной лет мы обеспечиваем экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь. Я ожидаю, что такая поддержка продолжится", — сообщил он в эфире телеканала CNN.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
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Вчера, 22:33
Представитель американского государственного департамента подчеркнул, что Вашингтон будет и впредь "делать всё возможное" для укрепления связей Киева с НАТО и Европейским союзом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на Украиневоенная помощь УкраинеГосдепСША
 
 
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