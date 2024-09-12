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США продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную помощь

США продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную помощь - 12.09.2024, ПРАЙМ

США продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную помощь

США продолжат предоставлять Украине экстраординарную военную помощь и уделять особое внимание интеграции Киева с НАТО, заявил в четверг заместитель официального | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T23:12+0300

2024-09-12T23:12+0300

2024-09-12T23:12+0300

спецоперация на украине

военная помощь украине

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ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. США продолжат предоставлять Украине экстраординарную военную помощь и уделять особое внимание интеграции Киева с НАТО, заявил в четверг заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "На протяжении последних двух с половиной лет мы обеспечиваем экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь. Я ожидаю, что такая поддержка продолжится", — сообщил он в эфире телеканала CNN. Представитель американского государственного департамента подчеркнул, что Вашингтон будет и впредь "делать всё возможное" для укрепления связей Киева с НАТО и Европейским союзом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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военная помощь украине, госдеп, сша