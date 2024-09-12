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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 сентября
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 сентября - 12.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,89 копейки, до 12,7362 рубля, курс доллара понизился на 15,57 копейки, до 91,1096... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T17:11+0300
2024-09-12T17:11+0300
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,89 копейки, до 12,7362 рубля, курс доллара понизился на 15,57 копейки, до 91,1096 рубля, курс евро — на 35,14 копейки, до 100,3907 рубля, следует из данных Банка России.С 13 июня Центробанк РФ устанавливает курсы доллара и евро на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня ввели санкции против Мосбиржи. В ответ на это торги долларом и евро перенесли на внебиржевой рынок, так как биржевые торги были приостановлены.
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банк россии, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, Курсы валют, доллар, евро, юань
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 сентября
ЦБ: курс юаня на 13 сентября — 12,74 руб, доллара — 91,11 руб, евро — 100,39 руб
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,89 копейки, до 12,7362 рубля, курс доллара понизился на 15,57 копейки, до 91,1096 рубля, курс евро — на 35,14 копейки, до 100,3907 рубля, следует из данных Банка России.
С 13 июня Центробанк РФ устанавливает курсы доллара и евро на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня ввели санкции против Мосбиржи. В ответ на это торги долларом и евро перенесли на внебиржевой рынок, так как биржевые торги были приостановлены.