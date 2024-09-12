https://1prime.ru/20240912/mea-851518143.html

В МЭА оценили результаты нефтедобычи участников сделки ОПЕК+

В МЭА оценили результаты нефтедобычи участников сделки ОПЕК+ - 12.09.2024, ПРАЙМ

В МЭА оценили результаты нефтедобычи участников сделки ОПЕК+

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в августе снизили нефтедобычу на 140 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 34,56 миллиона баррелей в сутки,... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T11:11+0300

2024-09-12T11:11+0300

2024-09-12T11:11+0300

энергетика

мир

опек

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/28/840752890_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_15d1c0c845e9c59b24d9735501db2f3c.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в августе снизили нефтедобычу на 140 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 34,56 миллиона баррелей в сутки, превысив целевые уровни на 850 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно приложенным таблицам, 18 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в августе 34,56 миллиона баррелей в сутки. В июле их добыча составляла 34,7 миллиона баррелей. Таким образом, за месяц она снизилась на 140 тысяч баррелей в сутки. "Поставки из 18 стран альянса, на которые распространяются квоты, были на 850 тысяч баррелей в сутки выше предполагаемого целевого уровня в 33,71 миллиона баррелей в сутки на август, который включает дополнительные сокращения, обещанные Ираком и Казахстаном", - говорится в докладе. МЭА уточняет, что предельным уровнем считает все объявленные обязательства по сокращению добычи, в том числе добровольные ограничения и планы компенсации перепроизводства нефти Ирака и Казахстана. По оценке аналитиков агентства, в августе добыча нефти всех 22 участников ОПЕК+ снизилась на 270 тысяч баррелей в сутки, до 41,46 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча членов ОПЕК снизилась на 70 тысяч баррелей в сутки, до 27,37 миллиона баррелей в сутки, в то время как в странах вне ОПЕК она уменьшилась на 200 тысяч баррелей, до 14,09 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективные резервные мощности, исключая попавшие под санкции Иран и Россию, составили 5,7 миллиона баррелей в сутки, причем 54% из них приходится на Саудовскую Аравию, отметили в агентстве. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с декабря. Россия, Ирак и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти, поэтому подготовили и представили секретариату ОПЕК планы по компенсации. В августе Ирак сокращал нефтепроизводство дополнительно на 90 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан - на 49 тысяч баррелей в сутки. Россия присоединится к компенсациям в октябре.

https://1prime.ru/20240910/brent-851489435.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, опек, нефть