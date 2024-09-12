https://1prime.ru/20240912/mid-851530811.html
ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области, заявил МИД
ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области, заявил МИД - 12.09.2024, ПРАЙМ
ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области, заявил МИД
МИД России представил доклад о террористическом наступлении украинского режима в Курской области, где были созданы подобия концлагерей, куда насильно сгоняли... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T17:36+0300
2024-09-12T17:36+0300
2024-09-12T17:36+0300
спецоперация на украине
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. МИД России представил доклад о террористическом наступлении украинского режима в Курской области, где были созданы подобия концлагерей, куда насильно сгоняли мирных жителей. Доклад есть в распоряжении агентства РИА Новости."Исходя из многочисленных данных, предоставленных свидетелями и собранных штабом Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших жителей, можно констатировать, что в ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию", — сказано в тексте документа.Доклад также указывает, что около ста мирных жителей Курской области были насильно заключены в подвалы Суджанского интерната и использованы для съемок пропагандистских сюжетов украинских и иностранных журналистов.МИД подчеркивает, что иностранные журналисты не только незаконно пересекли границу России, но и сделали это с военными подразделениями ВСУ, чтобы создать благоприятный медиа-фон для действий Киева и скрыть террористические преступления против мирного населения региона.
https://1prime.ru/20240912/zelenskiy-851528109.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области, заявил МИД
МИД: ВСУ были созданы "концентрационные лагеря" в Курской области
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. МИД России представил доклад о террористическом наступлении украинского режима в Курской области, где были созданы подобия концлагерей, куда насильно сгоняли мирных жителей. Доклад есть в распоряжении агентства РИА Новости.
"Исходя из многочисленных данных, предоставленных свидетелями и собранных штабом Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших жителей, можно констатировать, что в ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию", — сказано в тексте документа.
Доклад также указывает, что около ста мирных жителей Курской области были насильно заключены в подвалы Суджанского интерната и использованы для съемок пропагандистских сюжетов украинских и иностранных журналистов.
МИД подчеркивает, что иностранные журналисты не только незаконно пересекли границу России, но и сделали это с военными подразделениями ВСУ, чтобы создать благоприятный медиа-фон для действий Киева и скрыть террористические преступления против мирного населения региона.
"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области