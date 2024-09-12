https://1prime.ru/20240912/mid-851530811.html

ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области, заявил МИД

ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области, заявил МИД - 12.09.2024, ПРАЙМ

ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области, заявил МИД

МИД России представил доклад о террористическом наступлении украинского режима в Курской области, где были созданы подобия концлагерей, куда насильно сгоняли... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T17:36+0300

2024-09-12T17:36+0300

2024-09-12T17:36+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. МИД России представил доклад о террористическом наступлении украинского режима в Курской области, где были созданы подобия концлагерей, куда насильно сгоняли мирных жителей. Доклад есть в распоряжении агентства РИА Новости."Исходя из многочисленных данных, предоставленных свидетелями и собранных штабом Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших жителей, можно констатировать, что в ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию", — сказано в тексте документа.Доклад также указывает, что около ста мирных жителей Курской области были насильно заключены в подвалы Суджанского интерната и использованы для съемок пропагандистских сюжетов украинских и иностранных журналистов.МИД подчеркивает, что иностранные журналисты не только незаконно пересекли границу России, но и сделали это с военными подразделениями ВСУ, чтобы создать благоприятный медиа-фон для действий Киева и скрыть террористические преступления против мирного населения региона.

https://1prime.ru/20240912/zelenskiy-851528109.html

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россия, всу