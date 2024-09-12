https://1prime.ru/20240912/neft-851515437.html

Крах для экспортеров: справится ли Россия с обвалом нефтяных цен

Крах для экспортеров: справится ли Россия с обвалом нефтяных цен - 12.09.2024, ПРАЙМ

Крах для экспортеров: справится ли Россия с обвалом нефтяных цен

Цены на нефть продолжают снижаться, опустившить ниже 71 доллара за баррель. Крупнейшие мировые банки ожидают падение котировок до 60 долларов за баррель,... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T09:39+0300

2024-09-12T09:39+0300

2024-09-12T09:39+0300

экономика

россия

нефть

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают снижаться, опустившить ниже 71 доллара за баррель. Крупнейшие мировые банки ожидают падение котировок до 60 долларов за баррель, говорится в материале агентства РИА Новости.Отмечается, что Падение цен вызвано ожиданиями увеличения предложения нефти со стороны стран ОПЕК+. Низкие темпы ввода новых нефтегазохимических мощностей и переход к "зеленой" энергетике также влияют на колебания спроса.Соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи помогают сдерживать переизбыток предложения на рынке, однако их применение становится все сложнее. Кроме того, ведущие мировые банки, среди которых Citigroup и JPMorgan, прогнозируют снижение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к 2025 году.В издании заметили, что Россия имеет возможности для финансовых маневров и диверсификации экспорта, что позволяет ей справиться с низкими ценами."Импортозамещение и активная переориентация на восток постепенно повышает устойчивость экономики. Низкие цены на нефть, безусловно, в краткосрочной перспективе ослабят рубль, но ненадолго", — поделился с агентством эксперт Павел Марышев.Ожидается, что экономический рост замедлится, но низкие цены на нефть не окажут серьезного влияния на российскую экономику в долгосрочной перспективе, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240910/neft-851491797.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть