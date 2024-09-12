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В МЭА заявили о минимальном нефтеэкспорте России с марта 2021 года - 12.09.2024, ПРАЙМ
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В МЭА заявили о минимальном нефтеэкспорте России с марта 2021 года
В МЭА заявили о минимальном нефтеэкспорте России с марта 2021 года - 12.09.2024, ПРАЙМ
В МЭА заявили о минимальном нефтеэкспорте России с марта 2021 года
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в августе экспортировала нефти и нефтепродуктов на 290 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T11:07+0300
2024-09-12T11:12+0300
россия
мэа
нефть
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в августе экспортировала нефти и нефтепродуктов на 290 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в июле - порядка 7 миллиона баррелей в сутки, и это стало минимумом с марта 2021 года, при этом выручка снизилась в месячном выражении на 1,6 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства. "Нефтяной экспорт из России в августе упал на 290 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 7 миллионов баррелей в сутки, сокращаясь второй месяц подряд и достигнув минимума с марта 2021 года", - говорится в докладе. Экспорт нефти сезонно снизился на 270 тысяч баррелей, до 4,4 миллиона и был на 270 тысяч баррелей меньше, чем год назад. Поставки же нефтепродуктов были относительно стабильными и снизились всего на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, составив 2,65 миллиона баррелей в сутки. "Снижение объемов и цен привело к сокращению коммерческих доходов от экспорта на 1,6 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем, до 15,3 миллиарда долларов, невиданному с июля 2023 года. Выручка от реализации нефтепродуктов снизилась на 480 миллионов долларов, до 5,6 миллиарда долларов, а нефти - на 1,2 миллиарда долларов, до 9,6 миллиарда долларов", - добавляется в докладе. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. А сокращения еще на 2,2 миллиона баррелей, введенные позднее, планируется постепенно сводить на нет с декабря. Россия в августе сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки. Кроме того, правительство РФ 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В июне-июле запрет временно не действовал, но его возобновили в августе. В октябре минувшего года была также введена заградительная пошлина на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Отмечается, что Россия в августе снизила добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,11 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 130 тысяч баррелей в сутки.Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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россия, мэа, нефть
РОССИЯ, МЭА, Нефть
11:07 12.09.2024 (обновлено: 11:12 12.09.2024)
 
В МЭА заявили о минимальном нефтеэкспорте России с марта 2021 года

МЭА: нефтеэкспорт РФ в августе был на минимуме с марта 2021 года

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в августе экспортировала нефти и нефтепродуктов на 290 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в июле - порядка 7 миллиона баррелей в сутки, и это стало минимумом с марта 2021 года, при этом выручка снизилась в месячном выражении на 1,6 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Нефтяной экспорт из России в августе упал на 290 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 7 миллионов баррелей в сутки, сокращаясь второй месяц подряд и достигнув минимума с марта 2021 года", - говорится в докладе. Экспорт нефти сезонно снизился на 270 тысяч баррелей, до 4,4 миллиона и был на 270 тысяч баррелей меньше, чем год назад. Поставки же нефтепродуктов были относительно стабильными и снизились всего на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, составив 2,65 миллиона баррелей в сутки.
"Снижение объемов и цен привело к сокращению коммерческих доходов от экспорта на 1,6 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем, до 15,3 миллиарда долларов, невиданному с июля 2023 года. Выручка от реализации нефтепродуктов снизилась на 480 миллионов долларов, до 5,6 миллиарда долларов, а нефти - на 1,2 миллиарда долларов, до 9,6 миллиарда долларов", - добавляется в докладе.
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Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. А сокращения еще на 2,2 миллиона баррелей, введенные позднее, планируется постепенно сводить на нет с декабря. Россия в августе сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки.
Кроме того, правительство РФ 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В июне-июле запрет временно не действовал, но его возобновили в августе. В октябре минувшего года была также введена заградительная пошлина на экспорт дизтоплива для непроизводителей.
Отмечается, что Россия в августе снизила добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,11 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 130 тысяч баррелей в сутки.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
 
РОССИЯМЭАНефть
 
 
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