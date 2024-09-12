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В МЭА подсчитали коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР - 12.09.2024, ПРАЙМ
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В МЭА подсчитали коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР
В МЭА подсчитали коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР - 12.09.2024, ПРАЙМ
В МЭА подсчитали коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в июле снизились на 12,3 миллиона баррелей, составив 2,836 миллиарда баррелей, и были на 78,5 миллиона | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T11:14+0300
2024-09-12T11:14+0300
энергетика
мир
мэа
оэср
нефть
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в июле снизились на 12,3 миллиона баррелей, составив 2,836 миллиарда баррелей, и были на 78,5 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы в ОЭСР в июле снизились на 12,3 миллиона баррелей, составив 2,836 миллиарда баррелей, они оставались на 78,5 миллиона баррелей ниже среднего показателя на 2019-2023 годы", - указывает МЭА в докладе.
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мир, мэа, оэср, нефть
Энергетика, МИР, МЭА, ОЭСР, Нефть
11:14 12.09.2024
 
В МЭА подсчитали коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР

МЭА: коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР в июле снизились на 12,3 млн баррелей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в июле снизились на 12,3 миллиона баррелей, составив 2,836 миллиарда баррелей, и были на 78,5 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы в ОЭСР в июле снизились на 12,3 миллиона баррелей, составив 2,836 миллиарда баррелей, они оставались на 78,5 миллиона баррелей ниже среднего показателя на 2019-2023 годы", - указывает МЭА в докладе.
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ЭнергетикаМИРМЭАОЭСРНефть
 
 
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