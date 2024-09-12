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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире - 12.09.2024, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире
Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 70 тысяч баррелей в сутки, до 900 тысяч, и теперь... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T11:19+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 70 тысяч баррелей в сутки, до 900 тысяч, и теперь ожидает спрос на уровне почти 103 миллиона баррелей в день, следует из сентябрьского доклада МЭА. "Среднегодовой прирост в 900 тысяч баррелей в сутки в 2024 году по сравнению с 2,1 миллиона баррелей в сутки в прошлом году увеличит спрос почти до 103 миллионов баррелей в сутки", - говорится в докладе. Среди сдерживающих факторов роста мирового спроса МЭА называет замедление экономики в Китае. В августовском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 103,06 миллиона баррелей в сутки и рост примерно на 970 тысяч баррелей в день. Согласно таблицам, приложенным в докладе, МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 102,99 миллиона баррелей в сутки, а рост - примерно 903 тысячи баррелей в сутки со 102,08 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Таким образом, прогноз темпов роста спроса снизился на 70 тысяч баррелей в сутки. Мировой спрос на нефть в 2025 году МЭА ожидает на уровне 103,94 миллиона баррелей в сутки. Прогноз роста спроса снижен на 1 тысячу баррелей - до 954 тысяч баррелей в сутки с 953 тысяч баррелей в сутки в августовском докладе.
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мэа, нефть
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире до 900 тыс б/с
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 70 тысяч баррелей в сутки, до 900 тысяч, и теперь ожидает спрос на уровне почти 103 миллиона баррелей в день, следует из сентябрьского доклада МЭА.
"Среднегодовой прирост в 900 тысяч баррелей в сутки в 2024 году по сравнению с 2,1 миллиона баррелей в сутки в прошлом году увеличит спрос почти до 103 миллионов баррелей в сутки", - говорится в докладе. Среди сдерживающих факторов роста мирового спроса МЭА называет замедление экономики в Китае.
В августовском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 103,06 миллиона баррелей в сутки и рост примерно на 970 тысяч баррелей в день.
Согласно таблицам, приложенным в докладе, МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 102,99 миллиона баррелей в сутки, а рост - примерно 903 тысячи баррелей в сутки со 102,08 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Таким образом, прогноз темпов роста спроса снизился на 70 тысяч баррелей в сутки.
Мировой спрос на нефть в 2025 году МЭА ожидает на уровне 103,94 миллиона баррелей в сутки. Прогноз роста спроса снижен на 1 тысячу баррелей - до 954 тысяч баррелей в сутки с 953 тысяч баррелей в сутки в августовском докладе.