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Россия превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА

Россия превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА - 12.09.2024, ПРАЙМ

Россия превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в августе снизила добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,11 миллиона баррелей в сутки, | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T11:21+0300

2024-09-12T11:21+0300

2024-09-12T11:21+0300

энергетика

россия

нефть

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в августе снизила добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,11 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 130 тысяч баррелей в сутки, следует из сентябрьского доклада агентства. "Добыча сырой нефти в России в августе сократилась на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,11 миллиона баррелей в сутки, что привело к снижению экспорта", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в июле добыча нефти в России составляла 9,19 миллиона баррелей в сутки. При этом, по расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ в августе был на уровне 8,98 миллиона баррелей в сутки. Следовательно, она превысила его на 130 тысяч баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России в августе составил 10,6 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. А сокращения еще на 2,2 миллиона баррелей, введенные позднее, планируется постепенно сводить на нет с декабря. Россия в августе сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки. Минэнерго РФ сообщало, что Россия в апреле-июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+. Как объясняло министерство, это было связано с разовыми проблемами с графиком поставок и техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем. До конца сентября 2025 года страна компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля, заявляло Минэнерго. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть