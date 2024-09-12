https://1prime.ru/20240912/polsha-851515182.html
Польша сейчас не хочет защищать Украину, рассказал Сикорский
Польша сейчас не хочет защищать Украину, рассказал Сикорский - 12.09.2024, ПРАЙМ
Польша сейчас не хочет защищать Украину, рассказал Сикорский
На текущий момент у Варшавы нет желания защищать Украину. Об этом рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T09:24+0300
2024-09-12T09:24+0300
2024-09-12T09:24+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На текущий момент у Варшавы нет желания защищать Украину. Об этом рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).Пранкеры представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко."Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое", - рассказал польский министр.В то же время Сикорский упомянул, что польские власти обсуждают возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, но, по его словам, это "весьма и весьма спорно". Также глава МИД упомянул возможность обучения украинских солдат в Польше, но отверг идею отправки польских солдат на линию фронта.Сикорский, говоря о вступлении Украины в ЕС, рассказал, что этот процесс затянется, в том числе из-за высокой конкурентоспособности украинского сельского хозяйства.
https://1prime.ru/20240911/ukraina-851511209.html
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польша, украина, ес
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА, ЕС
Польша сейчас не хочет защищать Украину, рассказал Сикорский
Сикорский: на данном этапе у Варшавы нет желания защищать Украину
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На текущий момент у Варшавы нет желания защищать Украину. Об этом рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).
Пранкеры представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
"Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое", - рассказал польский министр.
В то же время Сикорский упомянул, что польские власти обсуждают возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, но, по его словам, это "весьма и весьма спорно". Также глава МИД упомянул возможность обучения украинских солдат в Польше, но отверг идею отправки польских солдат на линию фронта.
Сикорский, говоря о вступлении Украины в ЕС, рассказал, что этот процесс затянется, в том числе из-за высокой конкурентоспособности украинского сельского хозяйства.
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