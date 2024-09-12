https://1prime.ru/20240912/polsha-851515182.html

Польша сейчас не хочет защищать Украину, рассказал Сикорский

Польша сейчас не хочет защищать Украину, рассказал Сикорский - 12.09.2024, ПРАЙМ

Польша сейчас не хочет защищать Украину, рассказал Сикорский

На текущий момент у Варшавы нет желания защищать Украину. Об этом рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T09:24+0300

2024-09-12T09:24+0300

2024-09-12T09:24+0300

спецоперация на украине

польша

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На текущий момент у Варшавы нет желания защищать Украину. Об этом рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).Пранкеры представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко."Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться, все может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое", - рассказал польский министр.В то же время Сикорский упомянул, что польские власти обсуждают возможность сбивания российских ракет над территорией Украины, но, по его словам, это "весьма и весьма спорно". Также глава МИД упомянул возможность обучения украинских солдат в Польше, но отверг идею отправки польских солдат на линию фронта.Сикорский, говоря о вступлении Украины в ЕС, рассказал, что этот процесс затянется, в том числе из-за высокой конкурентоспособности украинского сельского хозяйства.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851511209.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, ес