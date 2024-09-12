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Эксперт высмеял "громкое" открытие месторождения нефти в Польше - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт высмеял "громкое" открытие месторождения нефти в Польше
Эксперт высмеял "громкое" открытие месторождения нефти в Польше - 12.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт высмеял "громкое" открытие месторождения нефти в Польше
Открытое в Польше месторождение нефти с запасами более 100 тысяч тонн способно обеспечить лишь 0,3% ежегодного потребления этой страны, поделился оценкой с РИА... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T13:24+0300
2024-09-12T13:24+0300
польша
нефть
orlen
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Открытое в Польше месторождение нефти с запасами более 100 тысяч тонн способно обеспечить лишь 0,3% ежегодного потребления этой страны, поделился оценкой с РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев. "Потенциал нового месторождения - это как 100 рублей при покупке нового авто. Для обеспечения потребности в нефти им нужно как минимум триста таких месторождений", - сказал Канищев. Он отметил, что в прошлом году потребление нефти Польшей составило 700 тысяч баррелей в сутки, или примерно 35 миллионов тонн в год.Накануне энергетический концерн Orlen сообщил об открытии в Польше крупнейшего за 10 лет месторождения нефти, с запасами более 100 тысяч тонн. Orlen планирует, что после освоения на нем будет добываться около 16,5 тысячи тонн нефти в год. Отмечалось, что рядом компания рассчитывает обнаружить другие крупные месторождения нефти. Ресурс всего комплекса оценивается более чем в 500 тысяч тонн.
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польша, нефть, orlen
ПОЛЬША, Нефть, Orlen
13:24 12.09.2024
 
Эксперт высмеял "громкое" открытие месторождения нефти в Польше

Канищев: открытое месторождение нефти в Польше - как 100 руб для покупки авто

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВисла
Висла - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Открытое в Польше месторождение нефти с запасами более 100 тысяч тонн способно обеспечить лишь 0,3% ежегодного потребления этой страны, поделился оценкой с РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев.
"Потенциал нового месторождения - это как 100 рублей при покупке нового авто. Для обеспечения потребности в нефти им нужно как минимум триста таких месторождений", - сказал Канищев.
Он отметил, что в прошлом году потребление нефти Польшей составило 700 тысяч баррелей в сутки, или примерно 35 миллионов тонн в год.
Накануне энергетический концерн Orlen сообщил об открытии в Польше крупнейшего за 10 лет месторождения нефти, с запасами более 100 тысяч тонн. Orlen планирует, что после освоения на нем будет добываться около 16,5 тысячи тонн нефти в год. Отмечалось, что рядом компания рассчитывает обнаружить другие крупные месторождения нефти. Ресурс всего комплекса оценивается более чем в 500 тысяч тонн.
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Польский Orlen откажется от российского сырья, заявил глава концерна
19 августа, 14:19
 
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