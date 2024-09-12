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В АТОР назвали причину роста отказов в выдаче шенгенских виз россиянам

В АТОР назвали причину роста отказов в выдаче шенгенских виз россиянам - 12.09.2024, ПРАЙМ

В АТОР назвали причину роста отказов в выдаче шенгенских виз россиянам

Отказы на выдачу шенгенских виз россиянам выросли не более чем на 10%, и чаще всего они связаны со слабой подготовкой документов или некорректными... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T17:56+0300

2024-09-12T17:56+0300

2024-09-12T17:57+0300

россия

атор

шенгенская виза

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Отказы на выдачу шенгенских виз россиянам выросли не более чем на 10%, и чаще всего они связаны со слабой подготовкой документов или некорректными формулировками целей поездок, рассказал вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян на пресс-конференции "Итоги летнего туристического сезона 2024 и прогнозы на осень". "При всем при этом отказы (на выдачу шенгенских виз - ред.) выросли не более чем на 10%. И это не пугающий фактор, а связан исключительно зачастую со слабой подготовкой документов, когда вместо билетов предлагались маршрутные квитанции, когда гостиницы - только бронирование, нежели подтвержденные оплаченные заявки. Ну или когда у консульства самый частый процент отказов - это так называемая формулировка целей поездки вызывает вопросы или недостаточно оснований для совершения поездки", - сказал Мурадян. При этом АТОР наблюдает проблему, связанную с количеством квот на шенгенскую визу, выделяемых для России. "Здесь надо понимать, что страны, которые выдают шенген, их консульства возможно и рады обрабатывать большее количество заявок, но, к сожалению, из источников мы понимаем, что их за это по голове не гладят. Это стала теперь квотируемая система", - сказал он. Однако популярность поездок за рубеж не снижается - бронирование зарубежных туров осенью 2024 года у туроператорв выросло на 30-85% по сравнению с прошлым годом. Как отметил Мурадян, более доступными стали полетные программы по международным направлениям. "В сезон вступают Эмираты со средней ценой порядка 200-240 тысяч рублей на двоих за семь ночей. Вступает Египет с ценой от 200 до 220 тысяч... Таиланд - заявлено большое количество рейсов, Шри-Ланка", - сказал вице-президент АТОР. "Предложений, доступных для россиян, стало больше. Количество вариаций отдыха увеличилось. Но не стоит забывать, что краткосрочные путешествия тоже доступны. Это страны СНГ, Армения, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан - все так же получают свою долю так называемых "викендеров", которые на выходные, или на короткие праздничные даты, или просто с захватом пятницы-четверга летают, проникают с экскурсионной составляющей либо гастроэкскурсионной составляющей, которую мы в свое время оттянули с европейских Праги, Будапешта. Все переместилось сейчас в Азию или на Ближний Восток", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, атор, шенгенская виза