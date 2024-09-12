https://1prime.ru/20240912/siyanie-851535901.html

В ночном небе над Пермью можно наблюдать северное сияние

В ночном небе над Пермью можно наблюдать северное сияние - 12.09.2024, ПРАЙМ

В ночном небе над Пермью можно наблюдать северное сияние

Северное сияние можно наблюдать в ночном небе над Пермью, сообщает корреспондент РИА Новости. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T22:58+0300

2024-09-12T22:58+0300

2024-09-12T22:58+0300

пермь

"северное сияние"

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ПЕРМЬ, 12 сен — ПРАЙМ. Северное сияние можно наблюдать в ночном небе над Пермью, сообщает корреспондент РИА Новости. Не очень яркие светло-зеленые, розовые всполохи видны над городом. Жители Перми также активно делятся снимками явления в городских пабликах в соцсетях. Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что в ночь с 12 на 13 сентября в нескольких регионах России жители смогут заметить полярное сияние. Атмосферное оптическое явление спровоцировано сильной магнитной бурей.

https://1prime.ru/20240812/siyanie-850839773.html

пермь

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пермь, "северное сияние"