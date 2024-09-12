https://1prime.ru/20240912/siyanie-851535901.html
В ночном небе над Пермью можно наблюдать северное сияние
В ночном небе над Пермью можно наблюдать северное сияние - 12.09.2024, ПРАЙМ
В ночном небе над Пермью можно наблюдать северное сияние
Северное сияние можно наблюдать в ночном небе над Пермью, сообщает корреспондент РИА Новости. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T22:58+0300
2024-09-12T22:58+0300
2024-09-12T22:58+0300
пермь
"северное сияние"
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ПЕРМЬ, 12 сен — ПРАЙМ. Северное сияние можно наблюдать в ночном небе над Пермью, сообщает корреспондент РИА Новости. Не очень яркие светло-зеленые, розовые всполохи видны над городом. Жители Перми также активно делятся снимками явления в городских пабликах в соцсетях. Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что в ночь с 12 на 13 сентября в нескольких регионах России жители смогут заметить полярное сияние. Атмосферное оптическое явление спровоцировано сильной магнитной бурей.
https://1prime.ru/20240812/siyanie-850839773.html
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пермь, "северное сияние"
В ночном небе над Пермью можно наблюдать северное сияние
В ночном небе над Пермью можно наблюдать северное сияние
ПЕРМЬ, 12 сен — ПРАЙМ. Северное сияние можно наблюдать в ночном небе над Пермью, сообщает корреспондент РИА Новости.
Не очень яркие светло-зеленые, розовые всполохи видны над городом.
Жители Перми также активно делятся снимками явления в городских пабликах в соцсетях.
Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что в ночь с 12 на 13 сентября в нескольких регионах России жители смогут заметить полярное сияние. Атмосферное оптическое явление спровоцировано сильной магнитной бурей.
Россиянам рассказали, где можно увидеть северное сияние