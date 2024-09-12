https://1prime.ru/20240912/syrskiy-851535603.html

"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу

"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу - 12.09.2024, ПРАЙМ

"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу

Российские войска прорвали фронт, а главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский не появляется на публике. В то же время Владимир Зеленский... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T22:33+0300

2024-09-12T22:33+0300

2024-09-12T22:33+0300

спецоперация на украине

украина

александр сырский

владимир зеленский

всу

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российские войска прорвали фронт, а главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский не появляется на публике. В то же время Владимир Зеленский заявляет, что всё идёт по плану, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление российских войск в Курской области является частью украинского плана.Соскин задался вопросом, какой же план у Зеленского. Как он считает, сообщения о гибели и ранениях украинских военных в Курской области говорят о тяжелой ситуации. Пропал Сырский, который был на связи, что тоже является плохим знаком.По словам аналитика, российские военные успешно прорвали фронт, фактически окружив значительное количество украинских военных в Курской области. Они также вернули под свой контроль порядка десяти населённых пунктов. Эксперт выразил недоумение, каким образом всё это может быть частью плана Украины.

https://1prime.ru/20240912/ukraina-851535038.html

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украина, александр сырский, владимир зеленский, всу