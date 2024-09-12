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"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу
"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу
Российские войска прорвали фронт, а главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский не появляется на публике. В то же время Владимир Зеленский... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T22:33+0300
2024-09-12T22:33+0300
спецоперация на украине
украина
александр сырский
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российские войска прорвали фронт, а главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский не появляется на публике. В то же время Владимир Зеленский заявляет, что всё идёт по плану, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление российских войск в Курской области является частью украинского плана.Соскин задался вопросом, какой же план у Зеленского. Как он считает, сообщения о гибели и ранениях украинских военных в Курской области говорят о тяжелой ситуации. Пропал Сырский, который был на связи, что тоже является плохим знаком.По словам аналитика, российские военные успешно прорвали фронт, фактически окружив значительное количество украинских военных в Курской области. Они также вернули под свой контроль порядка десяти населённых пунктов. Эксперт выразил недоумение, каким образом всё это может быть частью плана Украины.
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украина, александр сырский, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Александр Сырский, Владимир Зеленский, ВСУ
22:33 12.09.2024
 
"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу

Соскин назвал исчезновение Сырского плохим знаком для Украины

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российские войска прорвали фронт, а главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский не появляется на публике. В то же время Владимир Зеленский заявляет, что всё идёт по плану, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление российских войск в Курской области является частью украинского плана.
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Соскин задался вопросом, какой же план у Зеленского. Как он считает, сообщения о гибели и ранениях украинских военных в Курской области говорят о тяжелой ситуации. Пропал Сырский, который был на связи, что тоже является плохим знаком.
По словам аналитика, российские военные успешно прорвали фронт, фактически окружив значительное количество украинских военных в Курской области. Они также вернули под свой контроль порядка десяти населённых пунктов. Эксперт выразил недоумение, каким образом всё это может быть частью плана Украины.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНААлександр СырскийВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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