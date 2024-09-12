https://1prime.ru/20240912/syrskiy-851535603.html
"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу
"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу
Российские войска прорвали фронт, а главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский не появляется на публике. В то же время Владимир Зеленский... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T22:33+0300
2024-09-12T22:33+0300
2024-09-12T22:33+0300
спецоперация на украине
украина
александр сырский
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_a217f47ae037a3969be422c763371fbc.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российские войска прорвали фронт, а главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский не появляется на публике. В то же время Владимир Зеленский заявляет, что всё идёт по плану, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление российских войск в Курской области является частью украинского плана.Соскин задался вопросом, какой же план у Зеленского. Как он считает, сообщения о гибели и ранениях украинских военных в Курской области говорят о тяжелой ситуации. Пропал Сырский, который был на связи, что тоже является плохим знаком.По словам аналитика, российские военные успешно прорвали фронт, фактически окружив значительное количество украинских военных в Курской области. Они также вернули под свой контроль порядка десяти населённых пунктов. Эксперт выразил недоумение, каким образом всё это может быть частью плана Украины.
https://1prime.ru/20240912/ukraina-851535038.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_e25074c5f39f229cd712e8f40584bb97.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, александр сырский, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Александр Сырский, Владимир Зеленский, ВСУ
"Сырский пропал": на Украине призвали Зеленского к ответу
Соскин назвал исчезновение Сырского плохим знаком для Украины
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ.
Российские войска прорвали фронт, а главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский не появляется на публике. В то же время Владимир Зеленский заявляет, что всё идёт по плану, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube
.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление российских войск в Курской области является частью украинского плана.
В посольстве РФ раскрыли, куда пойдут деньги от Лондона Киеву
Соскин задался вопросом, какой же план у Зеленского. Как он считает, сообщения о гибели и ранениях украинских военных в Курской области говорят о тяжелой ситуации. Пропал Сырский, который был на связи, что тоже является плохим знаком.
По словам аналитика, российские военные успешно прорвали фронт, фактически окружив значительное количество украинских военных в Курской области. Они также вернули под свой контроль порядка десяти населённых пунктов. Эксперт выразил недоумение, каким образом всё это может быть частью плана Украины.