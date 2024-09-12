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Т-Банк начал выпуск светящихся дебетовых карт - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Т-Банк начал выпуск светящихся дебетовых карт
Т-Банк начал выпуск светящихся дебетовых карт - 12.09.2024, ПРАЙМ
Т-Банк начал выпуск светящихся дебетовых карт
Т-Банк начинает выпускать дебетовые карты Black со светодиодами, которые загораются при прикладывании карты к терминалу оплаты, сообщила кредитная организация. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T11:18+0300
2024-09-12T11:18+0300
россия
т-банк
дебетовые карты
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Т-Банк начинает выпускать дебетовые карты Black со светодиодами, которые загораются при прикладывании карты к терминалу оплаты, сообщила кредитная организация. "Т-Банк запускает светящуюся дебетовую карту Black - платежную карту в уникальном дизайне, оснащенную светодиодами. Они загораются при каждом прикладывании карты к терминалу для оплаты покупки", - говорится в сообщении банка. Встроенные в карту светодиоды активируются только в момент касания терминала, объясняет банк. Им не требуется подзарядка и какие-то дополнительные источники питания, поэтому светящиеся карты по внешнему виду и долговечности не отличаются от обычных дебетовых карт. При этом предусматривается четыре варианта дизайна таких карт. Для клиентов Т-Банка стоимость выпуска карты составит 1 тысячу рублей, подчеркнули в кредитной организации. "Мы экспериментируем с новыми формами и дизайнами платежных инструментов - и наши новые идеи и решения впоследствии становятся стандартом на рынке. Сегодня мы запускаем новый эксперимент - ограниченную линейку карт со встроенными светодиодами. И если этот эксперимент понравится клиентам, мы планируем выпустить светящиеся карты и в других дизайнах", - приводятся в сообщении слова руководителя управления депозитных и расчетных продуктов Т-Банка Владимира Любимова.
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россия, т-банк, дебетовые карты
РОССИЯ, Т-Банк, дебетовые карты
11:18 12.09.2024
 
Т-Банк начал выпуск светящихся дебетовых карт

Т-Банк начал выпуск светящихся дебетовых карт Black

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Т-Банк начинает выпускать дебетовые карты Black со светодиодами, которые загораются при прикладывании карты к терминалу оплаты, сообщила кредитная организация.
"Т-Банк запускает светящуюся дебетовую карту Black - платежную карту в уникальном дизайне, оснащенную светодиодами. Они загораются при каждом прикладывании карты к терминалу для оплаты покупки", - говорится в сообщении банка.
Встроенные в карту светодиоды активируются только в момент касания терминала, объясняет банк. Им не требуется подзарядка и какие-то дополнительные источники питания, поэтому светящиеся карты по внешнему виду и долговечности не отличаются от обычных дебетовых карт. При этом предусматривается четыре варианта дизайна таких карт. Для клиентов Т-Банка стоимость выпуска карты составит 1 тысячу рублей, подчеркнули в кредитной организации.
"Мы экспериментируем с новыми формами и дизайнами платежных инструментов - и наши новые идеи и решения впоследствии становятся стандартом на рынке. Сегодня мы запускаем новый эксперимент - ограниченную линейку карт со встроенными светодиодами. И если этот эксперимент понравится клиентам, мы планируем выпустить светящиеся карты и в других дизайнах", - приводятся в сообщении слова руководителя управления депозитных и расчетных продуктов Т-Банка Владимира Любимова.
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РОССИЯТ-Банкдебетовые карты
 
 
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