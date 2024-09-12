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Т-Банк начал выпуск светящихся дебетовых карт

Т-Банк начал выпуск светящихся дебетовых карт - 12.09.2024, ПРАЙМ

Т-Банк начал выпуск светящихся дебетовых карт

Т-Банк начинает выпускать дебетовые карты Black со светодиодами, которые загораются при прикладывании карты к терминалу оплаты, сообщила кредитная организация. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T11:18+0300

2024-09-12T11:18+0300

2024-09-12T11:18+0300

россия

т-банк

дебетовые карты

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Т-Банк начинает выпускать дебетовые карты Black со светодиодами, которые загораются при прикладывании карты к терминалу оплаты, сообщила кредитная организация. "Т-Банк запускает светящуюся дебетовую карту Black - платежную карту в уникальном дизайне, оснащенную светодиодами. Они загораются при каждом прикладывании карты к терминалу для оплаты покупки", - говорится в сообщении банка. Встроенные в карту светодиоды активируются только в момент касания терминала, объясняет банк. Им не требуется подзарядка и какие-то дополнительные источники питания, поэтому светящиеся карты по внешнему виду и долговечности не отличаются от обычных дебетовых карт. При этом предусматривается четыре варианта дизайна таких карт. Для клиентов Т-Банка стоимость выпуска карты составит 1 тысячу рублей, подчеркнули в кредитной организации. "Мы экспериментируем с новыми формами и дизайнами платежных инструментов - и наши новые идеи и решения впоследствии становятся стандартом на рынке. Сегодня мы запускаем новый эксперимент - ограниченную линейку карт со встроенными светодиодами. И если этот эксперимент понравится клиентам, мы планируем выпустить светящиеся карты и в других дизайнах", - приводятся в сообщении слова руководителя управления депозитных и расчетных продуктов Т-Банка Владимира Любимова.

https://1prime.ru/20240911/rosbank-851508454.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, т-банк, дебетовые карты