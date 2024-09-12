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Киргизия и Россия планируют нарастить ежегодный товарооборот

Киргизия и Россия планируют нарастить ежегодный товарооборот - 12.09.2024, ПРАЙМ

Киргизия и Россия планируют нарастить ежегодный товарооборот

Киргизия и Россия планируют довести ежегодный товарооборот до пяти миллиардов долларов, сообщил в четверг киргизский премьер Акылбек Жапаров. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T09:14+0300

2024-09-12T09:14+0300

2024-09-12T09:14+0300

экономика

россия

киргизия

товарооборот

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БИШКЕК, 12 сен - ПРАЙМ. Киргизия и Россия планируют довести ежегодный товарооборот до пяти миллиардов долларов, сообщил в четверг киргизский премьер Акылбек Жапаров. “Торговля – это ключевой столп сотрудничества Кыргызстана и России. В 2023 году товарооборот между двумя странами превысил 3 миллиарда долларов США. Главами государств поставлена амбициозная задача довести этот показатель до 5 миллиардов”, - заявил глава кабмина на шестом киргизско-российском экономическом форуме, который проходит в Иссык-Кульской области Киргизии. По его словам, достижение этих целей возможно путем развития электронной коммерции, снижения издержек для предпринимателей, введения новых финансовых инструментов для поддержки экспортеров, промышленной кооперации для создания добавленной стоимости и новых рабочих мест, устранения препятствий на границах стран ЕАЭС. “Современные условия изменения мирового порядка и усиления глобальной конкуренции создают как вызовы, так и возможности для всех стран. В этой турбулентной реальности Кыргызская Республика демонстрирует значительный прогресс, несмотря на внешние сложности. В этих условиях неизменно одно: Россия остается и будет нашим стратегическим партнером, с которым нас связывают не только экономические интересы, но и многовековые культурные, исторические и социальные узы”, - подчеркнул Жапаров По его словам, векторы развития отношений Бишкека и Москвы четко обозначены в межправительственной программе экономического сотрудничества на 2022–2026 годы. “Сейчас, как никогда, важно не просто укреплять наши связи, но и действовать слаженно и решительно, чтобы совместными усилиями преодолевать вызовы и открывать новые горизонты”, - подытожил премьер.

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россия, киргизия, товарооборот