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"Только хуже". На Украине высказались об ударах по территории России - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240912/udary-851533683.html
"Только хуже". На Украине высказались об ударах по территории России
"Только хуже". На Украине высказались об ударах по территории России - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Только хуже". На Украине высказались об ударах по территории России
Президент США Джо Байден не позволит Киеву наносить удары по территории России с помощью западного оружия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T19:49+0300
2024-09-12T19:50+0300
спецоперация на украине
украина
россия
ракетные удары
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не позволит Киеву наносить удары по территории России с помощью западного оружия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.Он отметил, что Байден не даст согласия на то, чтобы Зеленский использовал эти ракеты. Они понимают, что любая помощь Зеленскому приводит только к ухудшению ситуации.По мнению аналитика, на Западе уже поняли, что у ВСУ нет возможности эффективно вести боевые действия. В то же время на Украине не осталось ресурсов для продолжения конфликта, а также нет средств для обеспечения выплат военнослужащим.Они уже готовы к тому, что нужно "лавочку прикрывать" и приступить к переговорам. Они считают, что необходимо договориться с президентом Путиным на определённых условиях, но, конечно, за счёт Украины.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Украину. Как сообщил телеканал ABC, президент Украины Владимир Зеленский представил им план возможного применения дальнобойных ракет для ударов по территории России и список потенциальных целей. По информации канала, на встрече не было принято решение о снятии ограничений на использование оружия, предоставленного Соединёнными Штатами.
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украина, россия, ракетные удары
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ракетные удары
19:49 12.09.2024 (обновлено: 19:50 12.09.2024)
 
"Только хуже". На Украине высказались об ударах по территории России

Соскин: Байден не разрешит Киеву бить по территории России

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не позволит Киеву наносить удары по территории России с помощью западного оружия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Он отметил, что Байден не даст согласия на то, чтобы Зеленский использовал эти ракеты. Они понимают, что любая помощь Зеленскому приводит только к ухудшению ситуации.
По мнению аналитика, на Западе уже поняли, что у ВСУ нет возможности эффективно вести боевые действия. В то же время на Украине не осталось ресурсов для продолжения конфликта, а также нет средств для обеспечения выплат военнослужащим.
Они уже готовы к тому, что нужно "лавочку прикрывать" и приступить к переговорам. Они считают, что необходимо договориться с президентом Путиным на определённых условиях, но, конечно, за счёт Украины.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
МВФ примет окончательное решение по Украине в ближайшие недели
18:03
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Украину. Как сообщил телеканал ABC, президент Украины Владимир Зеленский представил им план возможного применения дальнобойных ракет для ударов по территории России и список потенциальных целей. По информации канала, на встрече не было принято решение о снятии ограничений на использование оружия, предоставленного Соединёнными Штатами.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯракетные удары
 
 
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