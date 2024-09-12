https://1prime.ru/20240912/ukraina-851513211.html
Политик оценил возможности Трампа и Харрис разрешить украинский конфликт
Политик оценил возможности Трампа и Харрис разрешить украинский конфликт - 12.09.2024, ПРАЙМ
Политик оценил возможности Трампа и Харрис разрешить украинский конфликт
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, несмотря на свои предвыборные обещания, не сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа, в то время как его... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T06:58+0300
2024-09-12T06:58+0300
2024-09-12T06:58+0300
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ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, несмотря на свои предвыборные обещания, не сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа, в то время как его оппонент Камала Харрис даже не представила мирного плана. Об этом агентству РИА Новости рассказал кандидат в американский конгресс Дэниел Бутьерес.Таким образом он прокомментировал результаты прошедших 10 сентября дебатов между участниками президентской гонки. Выборы в США состоятся 5 ноября."Я солидарен с Трампом по поводу этих иностранных войн. Трамп действительно сказал, что думает о том, что положит им конец… К сожалению, я не представляю, чтобы это (конфликт на Украине - ред.) закончилось в одночасье", - заявил политик.В то же время Бутьерес добавил, что у Трампа есть хотя бы какое-то виденье того, как он может решить украинский вопрос, в то время как Харрис, вероятно, не имеет об этом представления, раз даже "не представила план".
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сша, украина, выборы в сша
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, выборы в США
Политик оценил возможности Трампа и Харрис разрешить украинский конфликт
Бутьерес: Трамп не урегулирует конфликт за день, а у Харрис даже нет плана
ВАШИНГТОН, 12 сен - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, несмотря на свои предвыборные обещания, не сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа, в то время как его оппонент Камала Харрис даже не представила мирного плана. Об этом агентству РИА Новости рассказал кандидат в американский конгресс Дэниел Бутьерес.
Таким образом он прокомментировал результаты прошедших 10 сентября дебатов между участниками президентской гонки. Выборы в США состоятся 5 ноября.
"Я солидарен с Трампом по поводу этих иностранных войн. Трамп действительно сказал, что думает о том, что положит им конец… К сожалению, я не представляю, чтобы это (конфликт на Украине - ред.) закончилось в одночасье", - заявил политик.
В то же время Бутьерес добавил, что у Трампа есть хотя бы какое-то виденье того, как он может решить украинский вопрос, в то время как Харрис, вероятно, не имеет об этом представления, раз даже "не представила план".
Трамп не настроен проводить новый раунд дебатов с Харрис