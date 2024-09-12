https://1prime.ru/20240912/ukraina-851513800.html

В США подсказали Украине самый реальный вариант завершения кофликта

В США подсказали Украине самый реальный вариант завершения кофликта - 12.09.2024, ПРАЙМ

В США подсказали Украине самый реальный вариант завершения кофликта

Все более реальным вариантов разрешения украинского конфликта на фоне существующих на Украине проблем становятся мирные переговоры. Такое мнение в интервью... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T07:59+0300

2024-09-12T07:59+0300

2024-09-12T07:59+0300

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Все более реальным вариантов разрешения украинского конфликта на фоне существующих на Украине проблем становятся мирные переговоры. Такое мнение в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung высказал бывший специальный помощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан.По его словам, украинцы очень устали от конфликта, а Киев испытывает проблемы на линии фронта и во внешней политике."Почти 50 процентов украинского населения призывают к переговорам о прекращении конфликта. Я думаю, это происходит потому, что они измотаны. Много украинцев гибнет. <...> Жизнь на Украине сложная", — сообщил он.Более того, Купчан добавил, что западная финансовая помощь Украине постепенно иссякает, в то время как российские войска активно наступают к стратегически важным городам на Донбассе. По его словам, в таких условиях переговоры становятся для украинскх властей лучшим вариантом урегулирования кризиса.

https://1prime.ru/20240912/ukraina-851512667.html

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россия, украина, всу