https://1prime.ru/20240912/ukraina-851514240.html

В США забили тревогу из-за внезапного удара России по ВСУ

В США забили тревогу из-за внезапного удара России по ВСУ - 12.09.2024, ПРАЙМ

В США забили тревогу из-за внезапного удара России по ВСУ

Контрнаступление российской армии в Курской области может разрушить надежды Украины на успех в операции.Об этом сообщает американское издание Wall Street... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T08:51+0300

2024-09-12T08:51+0300

2024-09-12T08:51+0300

спецоперация на украине

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Контрнаступление российской армии в Курской области может разрушить надежды Украины на успех в операции.Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal."Потеря территорий в Курской области станет символичным ударом для Киева", — сообщается в материале.Авторы статьи также пишут, что успехи российских Вооруженных сил могут свести на нет надежды на пропагандистский эффект от киевской "курской авантюры". Упоминается, что Россия начала контрнаступление в Курской области во время очередного обострения в отношениях между Украиной и ее союзниками. "Российский удар в Курской области произошел в сложный момент для Украины"", — резюмировали в издании.Ранее 11 сентября командир спецподразделения "Ахмат" и заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов поделился информацией о том, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населённых пунктов.О начале контрнаступления в Курской области сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства. Как он добавил, военные взяли в плен группу украинских штурмовиков.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509423.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина