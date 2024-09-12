https://1prime.ru/20240912/ukraina-851514240.html
В США забили тревогу из-за внезапного удара России по ВСУ
В США забили тревогу из-за внезапного удара России по ВСУ - 12.09.2024, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за внезапного удара России по ВСУ
Контрнаступление российской армии в Курской области может разрушить надежды Украины на успех в операции.Об этом сообщает американское издание Wall Street... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T08:51+0300
2024-09-12T08:51+0300
2024-09-12T08:51+0300
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Контрнаступление российской армии в Курской области может разрушить надежды Украины на успех в операции.Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal."Потеря территорий в Курской области станет символичным ударом для Киева", — сообщается в материале.Авторы статьи также пишут, что успехи российских Вооруженных сил могут свести на нет надежды на пропагандистский эффект от киевской "курской авантюры". Упоминается, что Россия начала контрнаступление в Курской области во время очередного обострения в отношениях между Украиной и ее союзниками. "Российский удар в Курской области произошел в сложный момент для Украины"", — резюмировали в издании.Ранее 11 сентября командир спецподразделения "Ахмат" и заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов поделился информацией о том, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населённых пунктов.О начале контрнаступления в Курской области сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства. Как он добавил, военные взяли в плен группу украинских штурмовиков.
https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509423.html
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
В США забили тревогу из-за внезапного удара России по ВСУ
WSJ: отступление ВСУ из Курской области станет ударом для Украины
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ.
Контрнаступление российской армии в Курской области может разрушить надежды Украины на успех в операции.Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal
.
"Потеря территорий в Курской области станет символичным ударом для Киева", — сообщается в материале.
Авторы статьи также пишут, что успехи российских Вооруженных сил могут свести на нет надежды на пропагандистский эффект от киевской "курской авантюры". Упоминается, что Россия начала контрнаступление в Курской области во время очередного обострения в отношениях между Украиной и ее союзниками.
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"Российский удар в Курской области произошел в сложный момент для Украины"", — резюмировали в издании.
Ранее 11 сентября командир спецподразделения "Ахмат" и заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов поделился информацией о том, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населённых пунктов.
О начале контрнаступления в Курской области сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства. Как он добавил, военные взяли в плен группу украинских штурмовиков.