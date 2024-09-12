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Запад давно снял ограничения на удары Киевом по России, заявил Лавров - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Запад давно снял ограничения на удары Киевом по России, заявил Лавров
Запад давно снял ограничения на удары Киевом по России, заявил Лавров - 12.09.2024, ПРАЙМ
Запад давно снял ограничения на удары Киевом по России, заявил Лавров
Западные государства давно разрешили Украине бить дальнобойным оружием по российской территории, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T11:42+0300
2024-09-12T11:45+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Западные государства давно разрешили Украине бить дальнобойным оружием по российской территории, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров."У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - заявил он на круглом столе по теме разрешения украинского вопроса.Кроме того, министр назвал "инсценировкой" визит государственного секретаря США Энтони Блинкена и своего британского коллеги Дэвида Лэмми в Киев. Ранее газета Telegraph сообщила, что на этой неделе президент США Джо Байден может отменить запрет на использование Киевом ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Разрешение США необходимо, так как эти ракеты используются совместно с американскими системами. Однако газета не уточнила, о каких именно системах идёт речь.
https://1prime.ru/20240911/rakety-851511038.html
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
11:42 12.09.2024 (обновлено: 11:45 12.09.2024)
 
Запад давно снял ограничения на удары Киевом по России, заявил Лавров

Лавров: Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Западные государства давно разрешили Украине бить дальнобойным оружием по российской территории, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
"У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве", - заявил он на круглом столе по теме разрешения украинского вопроса.
Кроме того, министр назвал "инсценировкой" визит государственного секретаря США Энтони Блинкена и своего британского коллеги Дэвида Лэмми в Киев.
Ранее газета Telegraph сообщила, что на этой неделе президент США Джо Байден может отменить запрет на использование Киевом ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Разрешение США необходимо, так как эти ракеты используются совместно с американскими системами. Однако газета не уточнила, о каких именно системах идёт речь.
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, пишет СМИ
Вчера, 22:32
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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