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В посольстве РФ раскрыли, куда пойдут деньги от Лондона Киеву - 12.09.2024, ПРАЙМ
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В посольстве РФ раскрыли, куда пойдут деньги от Лондона Киеву
В посольстве РФ раскрыли, куда пойдут деньги от Лондона Киеву - 12.09.2024, ПРАЙМ
В посольстве РФ раскрыли, куда пойдут деньги от Лондона Киеву
Новая помощь Киеву, обещанная Великобританией, "сгорит" в зоне СВО или растворится в карманах украинских элит, переданном в распоряжение РИА Новости. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T21:37+0300
2024-09-12T21:37+0300
спецоперация на украине
украина
великобритания
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Новая помощь Киеву, обещанная Великобританией, "сгорит" в зоне СВО или растворится в карманах украинских элит, переданном в распоряжение РИА Новости. В дипмиссии заявили, что в то время как Киев ожидает новые транши помощи и денег, ему предлагают совершить экскурс в историю, которая, по всей видимости, представляет собой либо историю "российского империализма", либо историю британской работорговли. Однако есть вероятность, что эти инвестиции, как и предыдущие, быстро исчезнут в зоне специальной военной операции или, что более вероятно, растворятся в карманах коррумпированных украинских элит.Кроме того, в посольстве заявили, что результаты визита министра в компанию его американского коллеги Энтони Блинкена в украинской столице указывают на то, что Лондон по-прежнему стремится нанести нашей стране "стратегическое поражение", хотя это и невозможно.В комментарии также говорится, что лейбористы пришли к власти, потому что британское общество хотело перемен. Однако они не смогли предложить ничего нового и уже в начале своего политического пути повторяют обещания, которые звучали от их предшественников. Они снова говорят о намерении "стоять до конца" с дискредитировавшим себя преступным режимом Зеленского.
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украина, великобритания, финансовая помощь для украины
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, финансовая помощь для Украины
21:37 12.09.2024
 
В посольстве РФ раскрыли, куда пойдут деньги от Лондона Киеву

Посольство РФ: новые обещанные Лондоном деньги на помощь Киеву "сгорят" в зоне СВО

© Unsplash/Artem ZhukovУрбанистический вид Лондона, Великобритания
Урбанистический вид Лондона, Великобритания
© Unsplash/Artem Zhukov
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Новая помощь Киеву, обещанная Великобританией, "сгорит" в зоне СВО или растворится в карманах украинских элит, переданном в распоряжение РИА Новости.
В дипмиссии заявили, что в то время как Киев ожидает новые транши помощи и денег, ему предлагают совершить экскурс в историю, которая, по всей видимости, представляет собой либо историю "российского империализма", либо историю британской работорговли.
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Однако есть вероятность, что эти инвестиции, как и предыдущие, быстро исчезнут в зоне специальной военной операции или, что более вероятно, растворятся в карманах коррумпированных украинских элит.
Кроме того, в посольстве заявили, что результаты визита министра в компанию его американского коллеги Энтони Блинкена в украинской столице указывают на то, что Лондон по-прежнему стремится нанести нашей стране "стратегическое поражение", хотя это и невозможно.
В комментарии также говорится, что лейбористы пришли к власти, потому что британское общество хотело перемен. Однако они не смогли предложить ничего нового и уже в начале своего политического пути повторяют обещания, которые звучали от их предшественников. Они снова говорят о намерении "стоять до конца" с дискредитировавшим себя преступным режимом Зеленского.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯфинансовая помощь для Украины
 
 
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