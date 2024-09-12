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В посольстве РФ раскрыли, куда пойдут деньги от Лондона Киеву

В посольстве РФ раскрыли, куда пойдут деньги от Лондона Киеву - 12.09.2024, ПРАЙМ

В посольстве РФ раскрыли, куда пойдут деньги от Лондона Киеву

Новая помощь Киеву, обещанная Великобританией, "сгорит" в зоне СВО или растворится в карманах украинских элит, переданном в распоряжение РИА Новости. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T21:37+0300

2024-09-12T21:37+0300

2024-09-12T21:37+0300

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украина

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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Новая помощь Киеву, обещанная Великобританией, "сгорит" в зоне СВО или растворится в карманах украинских элит, переданном в распоряжение РИА Новости. В дипмиссии заявили, что в то время как Киев ожидает новые транши помощи и денег, ему предлагают совершить экскурс в историю, которая, по всей видимости, представляет собой либо историю "российского империализма", либо историю британской работорговли. Однако есть вероятность, что эти инвестиции, как и предыдущие, быстро исчезнут в зоне специальной военной операции или, что более вероятно, растворятся в карманах коррумпированных украинских элит.Кроме того, в посольстве заявили, что результаты визита министра в компанию его американского коллеги Энтони Блинкена в украинской столице указывают на то, что Лондон по-прежнему стремится нанести нашей стране "стратегическое поражение", хотя это и невозможно.В комментарии также говорится, что лейбористы пришли к власти, потому что британское общество хотело перемен. Однако они не смогли предложить ничего нового и уже в начале своего политического пути повторяют обещания, которые звучали от их предшественников. Они снова говорят о намерении "стоять до конца" с дискредитировавшим себя преступным режимом Зеленского.

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