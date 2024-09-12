https://1prime.ru/20240912/ukraina-851536173.html

США заявили, что намерены обеспечить Украину "всем необходимым"

США заявили, что намерены обеспечить Украину "всем необходимым" - 12.09.2024, ПРАЙМ

США заявили, что намерены обеспечить Украину "всем необходимым"

США намерены обеспечить Киев всем необходимым для самозащиты, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя перспективу... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T23:28+0300

2024-09-12T23:28+0300

2024-09-12T23:28+0300

спецоперация на украине

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ВАШИНГТОН, 12 сен – ПРАЙМ. США намерены обеспечить Киев всем необходимым для самозащиты, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя перспективу санкционирования ударов ВСУ американским оружием вглубь территории РФ. Она также отказалась комментировать слова Владимира Путина о том, что участие НАТО в украинском конфликте меняет его суть и может привести к военному противостоянию России и альянса.Президент РФ Владимир Путин говорил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчёт в своих словах о планах разрешить Киеву наносить удары по российским целям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают контрмеры. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "игрой с огнём" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

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сша, белый дом, украина