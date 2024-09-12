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Рубль, доллар и евро в сентябре: три роковых удара

Рубль, доллар и евро в сентябре: три роковых удара - 12.09.2024, ПРАЙМ

Рубль, доллар и евро в сентябре: три роковых удара

В первую декаду сентября доллар, евро и юань показали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Биржевой курс юаня снизился на 0,8%, торгуется в моменте... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T11:46+0300

2024-09-12T11:46+0300

2024-09-12T11:51+0300

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МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. В первую декаду сентября доллар, евро и юань показали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Биржевой курс юаня снизился на 0,8%, торгуется в моменте ниже 12,9 рубЛЯ, что могло быть связано с вышедшими в начале осени неожиданными данными по дефляции в августе в КНР.В то же время доллар на внебиржевом рынке подорожал по отношению к рублю сразу на 1,3%, поднявшись выше 91 рубля, а евро - на 0,5%, хотя единая европейская валюта все начало сентября была высоко волатильной и показывала как резкий рост по отношению к рублю, так и резкое снижение.Рубль в конце первой декады месяца был торпедирован обвалом мировых цен на нефть, и особенно 9 сентября после выхода достаточно тревожного доклада ОПЕК, в котором был снижен второй раз подряд прогноз мирового спроса на нефть.До конца месяца валютный рынок ждут три весьма важных события: решение ЕЦБ по процентным ставкам 12 сентября, решение Банка России по ключевой ставке 13 сентября и решение ФРС США по процентным ставкам 18 сентября.Рынки ожидают в этом сентябре второго в этом году снижения процентных ставок ЕЦБ, первого за два года снижения ставок ФРС, а вот решение Банка России по ключевой ставке пока выглядит неопределённым. Если ЦБ РФ примет решение о повышении ключевой ставки не менее, чем на 1 процентный пункт до 19% годовых, то, при одновременном снижении процентных ставок в США и еврозоне, у рубля будет шанс укрепиться на фоне одновременно слабеющих доллара и евро, а если процентная ставка в РФ будет сохранена на том же уровне, рубль может продолжать падать.К негативным факторам для рубля добавилось также падение мировых цен на нефть ниже $70 за баррель, что, в свою очередь, также понизит цены на российскую нефть и сократит бюджетные доходы, в случае, если цены ниже $70 за баррель установятся на мировом рынке надолго.Евро с начала сентября по отношению к доллару подешевел. Курс евро к доллару упал на 0,26%, отступив от максимума в 1,1100 доллара. Валютный рынок ожидает, что 12 сентября ЕЦБ снизит второй раз в этом году процентные ставки на 0,25 процентного пункта. Снижение процентных ставок может вызвать краткосрочное ослабление единой европейской валюты, однако, если ФРС США начнёт тоже снижать процентные ставки в сентябре, это может ослабить доллар и способствовать возобновлению роста курса евро.С начала сентября цена нефти Brent рухнула на 10,7%, опустившись до $69,19 за баррель впервые с декабря 2021 года. ОПЕК в ежемесячном докладе второй раз подряд понизил прогноз мирового спроса на нефть из-за ожидаемого замедления экономики Китая. Ближайший уровень поддержки для цены Brent в сентябре находится на отметке в 67,5 доллара за баррель. Возобновлению роста цены Brent могут способствовать заявления ОПЕК+, в том числе, об отсрочке или даже отказе от увеличения добычи нефти с октября текущего года, а также ураганы на южном побережье США, способные сократить добычу нефти в Мексиканском заливе. До конца сентября цена Brent может колебаться в коридоре $67,5-75 за баррель.Прогнозы:До конца сентября, по нашему прогнозу, евро может двигаться в коридоре 1,1010-1,1100 доллара.Доллар до конца сентября может колебаться в рамках 87,5-93,5 руб., евро – в коридоре 97,5-104 руб., юань – в рамках 12,1-13 руб.Автор - Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

https://1prime.ru/20240911/dollar-851445416.html

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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