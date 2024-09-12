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Россияне назвали минимальную зарплату для независимости от кредитов

Россияне назвали минимальную зарплату для независимости от кредитов - 12.09.2024, ПРАЙМ

Россияне назвали минимальную зарплату для независимости от кредитов

Доход в сто тысяч рублей, по мнению каждого пятого гражданина России, является достаточным для того, чтобы не зависеть от кредитов. Об этом говорится в... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T07:21+0300

2024-09-12T07:21+0300

2024-09-12T07:21+0300

россия

кредит

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Доход в сто тысяч рублей, по мнению каждого пятого гражданина России, является достаточным для того, чтобы не зависеть от кредитов. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.Опрос проводился в этом году среди трех тысяч человек от 18 лет.Так, по мнению 21,9 процента опрошенных, минимальный уровень дохода для независимости от займов составляет сто тысяч рублей в месяц. 19,4 процента респондентов считают, что ежемесячный доход должен превышать 250 тысяч рублей."И почти одинаковое количество респондентов (12,3 и 12,2 процента) назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно", - следует из данных опроса. В то же время девять процентов россиян сообщили, что им было бы достаточно и 50 тысяч рублей для отказа от кредитов, а 6,5 процента согласились бы и на меньшую сумму. 18,7 процента опрошенных убеждены в возможности не зависеть от кредитов при любом уровне дохода.Также респондентам было предложено ответить на вопрос о том, возможен ли полный отказ от кредитов. Так, около половины полагают, что даже с учетом хорошего дохода нельзя исключать непредвиденные расходы, на которые может понадобиться кредит. Около 14 процентов, что с ростом заработка растут и запросы. При этом в отношении собственного уровня доходов половина участников исследования (52,9 процента) высказались, что оценивают его как средний, 42,6 процента — как "скорее низкий" или "очень низкий", и только 4,5 процента считают его "скорее высоким" или "очень высоким".

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россия, кредит