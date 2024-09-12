https://1prime.ru/20240912/zelenskiy-851528109.html
"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области
"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Курской области события развиваются согласно планам Киева, его слова приводит издание "Страна". | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T16:01+0300
2024-09-12T16:01+0300
2024-09-12T16:01+0300
спецоперация на украине
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Курской области события развиваются согласно планам Киева, его слова приводит издание "Страна"."Все идет по нашему украинскому плану", — сказал он.Ранее российский командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил информацию о начале контрнаступления ВС России, сообщив о благополучной ситуации в зоне действий российских войск и назвав количество населенных пунктов, которые были возвращены под контроль России.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Зеленский
"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области
Зеленский заявил, что контрнаступление России под Курском идет по плану Украины
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Курской области события развиваются согласно планам Киева, его слова приводит издание "Страна".
"Все идет по нашему украинскому плану", — сказал он.
Ранее российский командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил информацию о начале контрнаступления ВС России, сообщив о благополучной ситуации в зоне действий российских войск и назвав количество населенных пунктов, которые были возвращены под контроль России.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для ряда украинцев