https://1prime.ru/20240912/zelenskiy-851528109.html

"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области

"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области - 12.09.2024, ПРАЙМ

"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Курской области события развиваются согласно планам Киева, его слова приводит издание "Страна". | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T16:01+0300

2024-09-12T16:01+0300

2024-09-12T16:01+0300

спецоперация на украине

россия

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Курской области события развиваются согласно планам Киева, его слова приводит издание "Страна"."Все идет по нашему украинскому плану", — сказал он.Ранее российский командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил информацию о начале контрнаступления ВС России, сообщив о благополучной ситуации в зоне действий российских войск и назвав количество населенных пунктов, которые были возвращены под контроль России.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240912/mobilizatsiya-851526839.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир зеленский