Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области - 12.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240912/zelenskiy-851528109.html
"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области
"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Курской области события развиваются согласно планам Киева, его слова приводит издание "Страна". | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T16:01+0300
2024-09-12T16:01+0300
спецоперация на украине
россия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Курской области события развиваются согласно планам Киева, его слова приводит издание "Страна"."Все идет по нашему украинскому плану", — сказал он.Ранее российский командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил информацию о начале контрнаступления ВС России, сообщив о благополучной ситуации в зоне действий российских войск и назвав количество населенных пунктов, которые были возвращены под контроль России.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240912/mobilizatsiya-851526839.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Зеленский
16:01 12.09.2024
 
"Все идет по плану". Зеленский описал события в Курской области

Зеленский заявил, что контрнаступление России под Курском идет по плану Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Курской области события развиваются согласно планам Киева, его слова приводит издание "Страна".
"Все идет по нашему украинскому плану", — сказал он.
Ранее российский командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил информацию о начале контрнаступления ВС России, сообщив о благополучной ситуации в зоне действий российских войск и назвав количество населенных пунктов, которые были возвращены под контроль России.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для ряда украинцев
15:17
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала