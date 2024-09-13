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Автомобили снова подорожают с октября из-за роста утильсбора

Автомобили снова подорожают с октября из-за роста утильсбора - 13.09.2024, ПРАЙМ

Автомобили снова подорожают с октября из-за роста утильсбора

Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке вырастет на 15-30%, а спрос на них вырастет, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов "Дром.ру", Likvi и... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T13:31+0300

2024-09-13T13:31+0300

2024-09-13T13:31+0300

авто

подержанные авто

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке вырастет на 15-30%, а спрос на них вырастет, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов "Дром.ру", Likvi и "Авто.ру Бизнес". Дело в том, что с 1 октября увеличивается утильсбор - на некоторые модели почти вдвое.Вероятнее всего, цены на авто с пробегом начнут расти уже с начала октября, однако наиболее существенное повышение ожидается весной 2025 года, когда на складах дилеров закончатся авто, ввезенные еще по нынешним расценкам. Рост цен будет неравномерным - в бюджетном сегменте новые правила дадут прибавку в 5-7%, если дилеры не решат добавить себе комиссию "сверху". А вот в сегменте "люкс" подорожание может составить до 30%, пишет издание со ссылкой на специалистов.

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авто, подержанные авто