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Автомобили снова подорожают с октября из-за роста утильсбора - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Автомобили снова подорожают с октября из-за роста утильсбора
Автомобили снова подорожают с октября из-за роста утильсбора - 13.09.2024, ПРАЙМ
Автомобили снова подорожают с октября из-за роста утильсбора
Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке вырастет на 15-30%, а спрос на них вырастет, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов "Дром.ру", Likvi и... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:31+0300
2024-09-13T13:31+0300
авто
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке вырастет на 15-30%, а спрос на них вырастет, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов "Дром.ру", Likvi и "Авто.ру Бизнес". Дело в том, что с 1 октября увеличивается утильсбор - на некоторые модели почти вдвое.Вероятнее всего, цены на авто с пробегом начнут расти уже с начала октября, однако наиболее существенное повышение ожидается весной 2025 года, когда на складах дилеров закончатся авто, ввезенные еще по нынешним расценкам. Рост цен будет неравномерным - в бюджетном сегменте новые правила дадут прибавку в 5-7%, если дилеры не решат добавить себе комиссию "сверху". А вот в сегменте "люкс" подорожание может составить до 30%, пишет издание со ссылкой на специалистов.
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авто, подержанные авто
Авто, подержанные авто
13:31 13.09.2024
 
Автомобили снова подорожают с октября из-за роста утильсбора

Известия: сервисы по продаже авто предупреждают о росте цен это осенью на 15-30%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов в Краснодаре
Работа автосалонов в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке вырастет на 15-30%, а спрос на них вырастет, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов "Дром.ру", Likvi и "Авто.ру Бизнес". Дело в том, что с 1 октября увеличивается утильсбор - на некоторые модели почти вдвое.
Вероятнее всего, цены на авто с пробегом начнут расти уже с начала октября, однако наиболее существенное повышение ожидается весной 2025 года, когда на складах дилеров закончатся авто, ввезенные еще по нынешним расценкам.
Рост цен будет неравномерным - в бюджетном сегменте новые правила дадут прибавку в 5-7%, если дилеры не решат добавить себе комиссию "сверху". А вот в сегменте "люкс" подорожание может составить до 30%, пишет издание со ссылкой на специалистов.
 
Автоподержанные авто
 
 
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