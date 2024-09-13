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Минпромторг направит более 14 млрд рублей на стимулирование спроса на авто

Минпромторг направит более 14 млрд рублей на стимулирование спроса на авто - 13.09.2024, ПРАЙМ

Минпромторг направит более 14 млрд рублей на стимулирование спроса на авто

Минпромторг РФ возобновляет действие программ стимулирования спроса на автомобили. Так, на программу льготного автокредитования в 2024 году будет направлено 6,5 | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:37+0300

2024-09-13T15:37+0300

2024-09-13T15:37+0300

авто

спрос на легковые авто

минпромторг

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ возобновляет действие программ стимулирования спроса на автомобили. Так, на программу льготного автокредитования в 2024 году будет направлено 6,5 миллиарда рублей, на программу льготного лизинга – 8 миллиардов рублей, сообщили в министерстве."В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тысяч автомобилей", – говорится в сообщении.В Минпромторге напомнили, что согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка составляет 20%, для жителей Дальнего Востока - 25% от стоимости авто с ДВС. Кроме того, программа продолжает действовать для медработников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах Дальневосточного федерального округа.

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авто, спрос на легковые авто, минпромторг