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США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп

США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп - 13.09.2024, ПРАЙМ

США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп

США не планируют участвовать в конфликте на Украине и не будут направлять туда свои войска, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента США... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T21:42+0300

2024-09-13T21:42+0300

2024-09-13T21:42+0300

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ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ.США не планируют участвовать в конфликте на Украине и не будут направлять туда свои войска, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. "Мы дали ясно понять, что не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе отправлять в страну свои вооруженные силы", - сказал Миллер в ходе брифинга.США внимательно следят за высказываниями президента России Владимира Путина о возможных последствиях участия Запада в конфликте на Украине. Однако, несмотря на это, США продолжат предоставлять вооружение ВС Украины как самостоятельно, так и в составе коалиции. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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сша, госдеп, украина, сво, всу