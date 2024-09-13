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США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп - 13.09.2024, ПРАЙМ
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США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп - 13.09.2024, ПРАЙМ
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп
США не планируют участвовать в конфликте на Украине и не будут направлять туда свои войска, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента США... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T21:42+0300
2024-09-13T21:42+0300
спецоперация на украине
сша
госдеп
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ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ.США не планируют участвовать в конфликте на Украине и не будут направлять туда свои войска, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. "Мы дали ясно понять, что не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе отправлять в страну свои вооруженные силы", - сказал Миллер в ходе брифинга.США внимательно следят за высказываниями президента России Владимира Путина о возможных последствиях участия Запада в конфликте на Украине. Однако, несмотря на это, США продолжат предоставлять вооружение ВС Украины как самостоятельно, так и в составе коалиции. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
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сша, госдеп, украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, США, Госдеп, УКРАИНА, СВО, ВСУ
21:42 13.09.2024
 
США не намерены становиться участником конфликта на Украине, заявил Госдеп

Госдеп: США не хотят вступать в конфликт на Украине и отправлять войска

© flickr.com / NCinDCШтаб-квартира Государственного департамента США
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© flickr.com / NCinDC
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ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ.США не планируют участвовать в конфликте на Украине и не будут направлять туда свои войска, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Мы дали ясно понять, что не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе отправлять в страну свои вооруженные силы", - сказал Миллер в ходе брифинга.
США внимательно следят за высказываниями президента России Владимира Путина о возможных последствиях участия Запада в конфликте на Украине. Однако, несмотря на это, США продолжат предоставлять вооружение ВС Украины как самостоятельно, так и в составе коалиции. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
 
Спецоперация на УкраинеСШАГосдепУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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