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Набиуллина рассказала о проблемах с трансграничными расчетами у импортеров

Набиуллина рассказала о проблемах с трансграничными расчетами у импортеров - 13.09.2024, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о проблемах с трансграничными расчетами у импортеров

Проблемы с трансграничными расчетами у импортеров в России сохраняются, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:14+0300

2024-09-13T15:14+0300

2024-09-13T15:25+0300

эльвира набиуллина

импортеры

трансграничные расчеты

трансграничные платежи

банк россии

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Проблемы с трансграничными расчетами у импортеров в России сохраняются, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Проблемы с трансграничными расчетами у импортеров сохраняются, что, вероятно, наряду с ключевой ставкой, сдерживает темпы роста импорта в условиях высокого внутреннего спроса", - сказала она в ходе пресс-конференции.В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора.

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эльвира набиуллина, импортеры, трансграничные расчеты, трансграничные платежи, банк россии