Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала о проблемах с трансграничными расчетами у импортеров - 13.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240913/importery--851548259.html
Набиуллина рассказала о проблемах с трансграничными расчетами у импортеров
Набиуллина рассказала о проблемах с трансграничными расчетами у импортеров - 13.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о проблемах с трансграничными расчетами у импортеров
Проблемы с трансграничными расчетами у импортеров в России сохраняются, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:14+0300
2024-09-13T15:25+0300
эльвира набиуллина
импортеры
трансграничные расчеты
трансграничные платежи
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849760475_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e30f04d5c1bd63f409f18115f0b4f459.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Проблемы с трансграничными расчетами у импортеров в России сохраняются, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Проблемы с трансграничными расчетами у импортеров сохраняются, что, вероятно, наряду с ключевой ставкой, сдерживает темпы роста импорта в условиях высокого внутреннего спроса", - сказала она в ходе пресс-конференции.В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора.
https://1prime.ru/20240808/kriptovalyuta-850747203.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849760475_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2420c6754cb50c8d03af6bed375ba1a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльвира набиуллина, импортеры, трансграничные расчеты, трансграничные платежи, банк россии
Эльвира Набиуллина, импортеры, трансграничные расчеты, трансграничные платежи, Банк России
15:14 13.09.2024 (обновлено: 15:25 13.09.2024)
 
Набиуллина рассказала о проблемах с трансграничными расчетами у импортеров

Набиуллина: проблемы с трансграничными расчетами у импортеров в РФ сохраняются

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФинансовый конгресс Банка России
Финансовый конгресс Банка России - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Проблемы с трансграничными расчетами у импортеров в России сохраняются, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Проблемы с трансграничными расчетами у импортеров сохраняются, что, вероятно, наряду с ключевой ставкой, сдерживает темпы роста импорта в условиях высокого внутреннего спроса", - сказала она в ходе пресс-конференции.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора.
Сувенирные монеты - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
В РФ появилась возможность внешнеторговых расчетов и торгов криптовалютой
8 августа, 16:23
 
Эльвира Набиуллинаимпортерытрансграничные расчетытрансграничные платежиБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала