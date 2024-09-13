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Набиуллина отметила рост доли кредитов с плавающей ставкой

Набиуллина отметила рост доли кредитов с плавающей ставкой - 13.09.2024, ПРАЙМ

Набиуллина отметила рост доли кредитов с плавающей ставкой

Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков РФ выросла, но пока тревожных сигналов нет, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:22+0300

2024-09-13T15:22+0300

2024-09-13T15:35+0300

банк россии

кредит

банки

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков РФ выросла, но пока тревожных сигналов нет, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."С кредитами по плавающей ставке... Действительно, доля таких кредитов выросла в корпоративном портфеле, многие компании активно брали кредиты по плавающей ставке, ожидая скорого снижения ставки... Мы внимательно смотрим за этим, но пока, на наш взгляд, очень тревожных сигналов нет, потому что действительно кредиты хорошо обслуживаются, есть подушка безопасности и банки в общем-то управляют этими рисками", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

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