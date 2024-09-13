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Набиуллина отметила рост доли кредитов с плавающей ставкой
Набиуллина отметила рост доли кредитов с плавающей ставкой - 13.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина отметила рост доли кредитов с плавающей ставкой
Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков РФ выросла, но пока тревожных сигналов нет, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:22+0300
2024-09-13T15:22+0300
2024-09-13T15:35+0300
банк россии
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков РФ выросла, но пока тревожных сигналов нет, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."С кредитами по плавающей ставке... Действительно, доля таких кредитов выросла в корпоративном портфеле, многие компании активно брали кредиты по плавающей ставке, ожидая скорого снижения ставки... Мы внимательно смотрим за этим, но пока, на наш взгляд, очень тревожных сигналов нет, потому что действительно кредиты хорошо обслуживаются, есть подушка безопасности и банки в общем-то управляют этими рисками", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
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кредит, банки
Банк России, кредит, Банки
Набиуллина отметила рост доли кредитов с плавающей ставкой
Набиуллина: доля кредитов с плавающей ставкой выросла в портфле банков РФ
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Доля кредитов с плавающей ставкой в корпоративном портфеле банков РФ выросла, но пока тревожных сигналов нет, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"С кредитами по плавающей ставке... Действительно, доля таких кредитов выросла в корпоративном портфеле, многие компании активно брали кредиты по плавающей ставке, ожидая скорого снижения ставки... Мы внимательно смотрим за этим, но пока, на наш взгляд, очень тревожных сигналов нет, потому что действительно кредиты хорошо обслуживаются, есть подушка безопасности и банки в общем-то управляют этими рисками", - сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.