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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 сентября
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 сентября - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 1,84 копейки — до 12,7178 рубля, курс доллара — на 17,51 копейки, до 90,9345 рубля,... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T17:39+0300
2024-09-13T17:39+0300
2024-09-13T17:45+0300
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 1,84 копейки — до 12,7178 рубля, курс доллара — на 17,51 копейки, до 90,9345 рубля, курс евро повысился на 40,51 копейки, до 100,7958 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, доллар, евро
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, юань, доллар, евро
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 сентября
ЦБ: курс юаня с 14 сентября — 12,74 руб, доллара — 91,11 руб, евро — 100,39 руб
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 1,84 копейки — до 12,7178 рубля, курс доллара — на 17,51 копейки, до 90,9345 рубля, курс евро повысился на 40,51 копейки, до 100,7958 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.