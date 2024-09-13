https://1prime.ru/20240913/kurs-valyut-851554480.html

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 сентября

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 сентября - 13.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 сентября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 1,84 копейки — до 12,7178 рубля, курс доллара — на 17,51 копейки, до 90,9345 рубля,... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T17:39+0300

2024-09-13T17:39+0300

2024-09-13T17:45+0300

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 1,84 копейки — до 12,7178 рубля, курс доллара — на 17,51 копейки, до 90,9345 рубля, курс евро повысился на 40,51 копейки, до 100,7958 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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банк россии, юань, доллар, евро