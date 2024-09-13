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Пентагон признал, что средства на помощь Украине на исходе

Пентагон признал, что средства на помощь Украине на исходе - 13.09.2024, ПРАЙМ

Пентагон признал, что средства на помощь Украине на исходе

Пентагону осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Киеву. Эти деньги сгорят, если конгресс США не продлит полномочия на следующий год, заявил в пятницу... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T20:39+0300

2024-09-13T20:39+0300

2024-09-13T20:39+0300

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ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ. Пентагону осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Киеву. Эти деньги сгорят, если конгресс США не продлит полномочия на следующий год, заявил в пятницу официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. Райдер сообщил, что у Пентагона осталось около 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA). Все эти средства, кроме 100 миллионов долларов, будут израсходованы к концу финансового года. США планируют предоставлять новые пакеты помощи в ближайшем будущем. Кроме того, Пентагон сотрудничает с Конгрессом, чтобы продлить полномочия программы PDA после окончания текущего финансового периода.

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сша, пентагон, украина