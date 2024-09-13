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Пентагон признал, что средства на помощь Украине на исходе - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Пентагон признал, что средства на помощь Украине на исходе
Пентагон признал, что средства на помощь Украине на исходе - 13.09.2024, ПРАЙМ
Пентагон признал, что средства на помощь Украине на исходе
Пентагону осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Киеву. Эти деньги сгорят, если конгресс США не продлит полномочия на следующий год, заявил в пятницу... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T20:39+0300
2024-09-13T20:39+0300
спецоперация на украине
сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ. Пентагону осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Киеву. Эти деньги сгорят, если конгресс США не продлит полномочия на следующий год, заявил в пятницу официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. Райдер сообщил, что у Пентагона осталось около 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA). Все эти средства, кроме 100 миллионов долларов, будут израсходованы к концу финансового года. США планируют предоставлять новые пакеты помощи в ближайшем будущем. Кроме того, Пентагон сотрудничает с Конгрессом, чтобы продлить полномочия программы PDA после окончания текущего финансового периода.
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сша, пентагон, украина
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, УКРАИНА
20:39 13.09.2024
 
Пентагон признал, что средства на помощь Украине на исходе

У Пентагона осталось $5,9 млрд на помощь Украине, но они могут сгореть

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 13 сен ПРАЙМ. Пентагону осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Киеву. Эти деньги сгорят, если конгресс США не продлит полномочия на следующий год, заявил в пятницу официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер.
Райдер сообщил, что у Пентагона осталось около 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA). Все эти средства, кроме 100 миллионов долларов, будут израсходованы к концу финансового года.
США планируют предоставлять новые пакеты помощи в ближайшем будущем. Кроме того, Пентагон сотрудничает с Конгрессом, чтобы продлить полномочия программы PDA после окончания текущего финансового периода.
 
Спецоперация на УкраинеСШАПентагонУКРАИНА
 
 
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