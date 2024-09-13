https://1prime.ru/20240913/piloty-851559341.html

Румыния начала обучение украинских пилотов на F-16, пишут СМИ

Румыния начала обучение украинских пилотов на F-16, пишут СМИ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Румыния начала обучение украинских пилотов на F-16, пишут СМИ

Несколько румынских СМИ, включая телеканал Antena 3, сообщили в пятницу, что Румыния взяла на себя обучение одного украинского пилота на истребителе F-16, тогда | 13.09.2024, ПРАЙМ

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КИШИНЕВ, 13 сен - ПРАЙМ. Несколько румынских СМИ, включая телеканал Antena 3, сообщили в пятницу, что Румыния взяла на себя обучение одного украинского пилота на истребителе F-16, тогда как еще троих пилотов подготовят Нидерланды. 10 апреля президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что Бухарест намерен поддерживать Украину, включая обучение украинских пилотов истребителей F-16. Поддержка Киеву будет оказываться на уровне НАТО и ЕС.Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своем посте в соцсети, что украинские летчики уже начали тренировки в Румынии. Он также отметил, что разговаривал по телефону с румынским министром обороны. Источники в Минобороны сообщили, что Румыния берет на себя обучение одного пилота на F-16, а Нидерланды будут обучать еще трех пилотов.По данным военных источников, в первую группу подготовки вошли четыре украинских пилота. Для обучения пилотов правительство Румынии примет соответствующее решение (через постановление или распоряжение), а расходы будут покрыты из бюджета министерства обороны на текущий год без дополнительных ассигнований. Источники уточняют, что подготовка одного украинского пилота для эксплуатации истребителя F-16 стоит 5 миллионов евро. Официального подтверждения этой информации от властей Румынии пока нет.Нидерланды и Дания первыми согласились передать Украине истребители F-16, заявил Белый дом. Подготовка пилотов уже началась. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассчитывает, что первые истребители отправятся в Киев в 2024 году, а всего страна отправит в центр обучения в Румынии 12–18 F-16. Посол России в Гааге Александр Шульгин заявил, что голландцы не видят, что поставки истребителей F-16 приведут к затягиванию конфликта, еще большим страданиям граждан Украины.

https://1prime.ru/20240906/f-16-851393392.html

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f-16, пилоты, румыния, украина