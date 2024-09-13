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Румыния начала обучение украинских пилотов на F-16, пишут СМИ - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Румыния начала обучение украинских пилотов на F-16, пишут СМИ
Румыния начала обучение украинских пилотов на F-16, пишут СМИ - 13.09.2024, ПРАЙМ
Румыния начала обучение украинских пилотов на F-16, пишут СМИ
Несколько румынских СМИ, включая телеканал Antena 3, сообщили в пятницу, что Румыния взяла на себя обучение одного украинского пилота на истребителе F-16, тогда | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T22:13+0300
2024-09-13T22:13+0300
спецоперация на украине
f-16
пилоты
румыния
украина
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КИШИНЕВ, 13 сен - ПРАЙМ. Несколько румынских СМИ, включая телеканал Antena 3, сообщили в пятницу, что Румыния взяла на себя обучение одного украинского пилота на истребителе F-16, тогда как еще троих пилотов подготовят Нидерланды. 10 апреля президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что Бухарест намерен поддерживать Украину, включая обучение украинских пилотов истребителей F-16. Поддержка Киеву будет оказываться на уровне НАТО и ЕС.Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своем посте в соцсети, что украинские летчики уже начали тренировки в Румынии. Он также отметил, что разговаривал по телефону с румынским министром обороны. Источники в Минобороны сообщили, что Румыния берет на себя обучение одного пилота на F-16, а Нидерланды будут обучать еще трех пилотов.По данным военных источников, в первую группу подготовки вошли четыре украинских пилота. Для обучения пилотов правительство Румынии примет соответствующее решение (через постановление или распоряжение), а расходы будут покрыты из бюджета министерства обороны на текущий год без дополнительных ассигнований. Источники уточняют, что подготовка одного украинского пилота для эксплуатации истребителя F-16 стоит 5 миллионов евро. Официального подтверждения этой информации от властей Румынии пока нет.Нидерланды и Дания первыми согласились передать Украине истребители F-16, заявил Белый дом. Подготовка пилотов уже началась. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассчитывает, что первые истребители отправятся в Киев в 2024 году, а всего страна отправит в центр обучения в Румынии 12–18 F-16. Посол России в Гааге Александр Шульгин заявил, что голландцы не видят, что поставки истребителей F-16 приведут к затягиванию конфликта, еще большим страданиям граждан Украины.
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f-16, пилоты, румыния, украина
Спецоперация на Украине, F-16, пилоты, РУМЫНИЯ, УКРАИНА
22:13 13.09.2024
 
Румыния начала обучение украинских пилотов на F-16, пишут СМИ

СМИ: Румыния начала обучение украинских пилотов на F-16

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкАмериканский многоцелевой лёгкий истребитель F-16
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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КИШИНЕВ, 13 сен - ПРАЙМ. Несколько румынских СМИ, включая телеканал Antena 3, сообщили в пятницу, что Румыния взяла на себя обучение одного украинского пилота на истребителе F-16, тогда как еще троих пилотов подготовят Нидерланды.
10 апреля президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что Бухарест намерен поддерживать Украину, включая обучение украинских пилотов истребителей F-16. Поддержка Киеву будет оказываться на уровне НАТО и ЕС.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своем посте в соцсети, что украинские летчики уже начали тренировки в Румынии. Он также отметил, что разговаривал по телефону с румынским министром обороны. Источники в Минобороны сообщили, что Румыния берет на себя обучение одного пилота на F-16, а Нидерланды будут обучать еще трех пилотов.
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По данным военных источников, в первую группу подготовки вошли четыре украинских пилота. Для обучения пилотов правительство Румынии примет соответствующее решение (через постановление или распоряжение), а расходы будут покрыты из бюджета министерства обороны на текущий год без дополнительных ассигнований.
Источники уточняют, что подготовка одного украинского пилота для эксплуатации истребителя F-16 стоит 5 миллионов евро. Официального подтверждения этой информации от властей Румынии пока нет.
Нидерланды и Дания первыми согласились передать Украине истребители F-16, заявил Белый дом. Подготовка пилотов уже началась. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассчитывает, что первые истребители отправятся в Киев в 2024 году, а всего страна отправит в центр обучения в Румынии 12–18 F-16. Посол России в Гааге Александр Шульгин заявил, что голландцы не видят, что поставки истребителей F-16 приведут к затягиванию конфликта, еще большим страданиям граждан Украины.
 
Спецоперация на УкраинеF-16пилотыРУМЫНИЯУКРАИНА
 
 
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