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Нефть растет, рубль колеблется: рынки в ожидании решения ЦБ

Нефть растет, рубль колеблется: рынки в ожидании решения ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Нефть растет, рубль колеблется: рынки в ожидании решения ЦБ

В четверг, 12 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись в положительной области. Пара доллар/рубль повысилась на 0,37%, до 90,71 рубля, евро/рубль - на... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T08:05+0300

2024-09-13T08:05+0300

2024-09-13T08:05+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

нефть

рубль

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В четверг, 12 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись в положительной области. Пара доллар/рубль повысилась на 0,37%, до 90,71 рубля, евро/рубль - на 0,45%, до 99,82 рубля, юань/рубль - на 0,43%, до 12,73 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 13 сентября: доллар - 91,1096 рублей, евро - 100,3907 рублей. Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам. Активность на рынке наблюдалась в первые 2,5 часа. Курс доллара повышался до 90,93, после чего рынок перешел в боковое движение. До закрытия дня цена крутилась вокруг уровня 90,80 рубля. Ослабление рубля сдерживалось ростом нефтяных котировок и снижением индекса доллара. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России за январь-август 2024 года составило 40,5 миллиарда долларов, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2023 года. К вечеру на нефтяном рынке фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,15% до 72,21 долларов за баррель. На рынок влияют как погодные условия в США, так и прогнозы МЭА по спросу на нефть. По официальным данным, к четвергу было остановлено почти 42% нефтедобычи в Мексиканском заливе США. Эксперты по нефти прогнозируют снижение добычи в регионе на 50-60 тысяч баррелей в сутки в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. Однако на рынке присутствуют и негативные факторы. ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) понизили прогнозы роста спроса на нефть, ссылаясь на экономические проблемы в Китае - крупнейшем импортере нефти. Импорт сырой нефти в Китае с января по август этого года был в среднем на 3,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в августе снизился на 290 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, достигнув самого низкого уровня с марта 2021 года. Это привело к сокращению доходов от экспорта на 1,6 млрд долларов до 15,3 миллиарда долларов. Ожидается, что предстоящее заседание ФРС США может оказать влияние на нефтяной рынок. Вероятное снижение процентной ставки может привести к корректировке индекса доллара США, что положительно скажется как на стоимости нефти, так и на рубле. В пятницу в центре внимания участников рынка заседание ЦБ России. Согласно прогнозам в экономических календарях, ожидается, что ЦБ сохранит ставку на уровне 18% годовых. Согласно последним данным Росстата, инфляция в России оказалась выше ожидаемого уровня, составив 0,2% за неделю и значительно превышая прогнозы. Эта информация может повлиять на решение Центробанка по ключевой ставке 13 сентября. Несмотря на замедление темпов роста цен, регулятор может повысить ставку до 19%. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 90,70 рубля. Поскольку курс доллара торгуется на уровне 90,50 три дня, то сегодняшнее заседание его может не спасти. Повышение ставки уже заложено в цены, поэтому если ЦБ сохранит ее, то можно увидеть закрытие около 91,50. Низкие цены на нефть продолжат давить на рубль. Для укрепления ему нужно пройти 89,80. Индекс Мосбиржи снизился на 1,99%, до 2615,00 п., индекс РТС - на 1,82%, до 904,16 п. Хоть у фондового рынка был позитивный сигнал от роста нефтяных котировок, индекс продолжил нисходящее движение. Ключевым уровнем является 2600 пунктов. В центре внимания заседание ЦБ России. Ценовая модель указывает на дальнейшее падение до 2540 п. Индекс IMOEX может отскочить до 2660, но техническая картина остается медвежьей. За счет высоких ставок по вкладам инвесторы отказываются покупать акции. Они считают, что они мало подешевели, чтобы выходить из вкладов и облигаций.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, нефть, рубль