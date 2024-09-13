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В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте
В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте - 13.09.2024, ПРАЙМ
В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте
Вооружённые силы Украины не смогли добиться успеха в Курской области и тем самым приблизили своё поражение в Донбассе, заявил американский политолог Джон... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T19:43+0300
2024-09-13T19:43+0300
2024-09-13T19:43+0300
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Вооружённые силы Украины не смогли добиться успеха в Курской области и тем самым приблизили своё поражение в Донбассе, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По мнению аналитика, украинские войска терпят неудачи как в Курской области, так и в Донбассе. Результатом их наступления на курское приграничье стало то, что сейчас они оказались в более тяжёлом положении, чем были бы, если бы оставили в Донбассе те силы, которые отправили в Курскую область. Но они этого не сделали, и тем самым приблизили своё поражение.Как отметил Миршаймер, вторжение на территорию Курской области не принесло Украине военного преимущества, а, напротив, ослабило её позиции в ДНР.Он заключил, что это стало катастрофой. Это лишь усилило преимущество русских, которые и так имели его в Донбассе.
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украина, сша, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ВСУ
В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте
Миршаймер: ВСУ проиграли одновременно на двух участках фронта
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ.
Вооружённые силы Украины не смогли добиться успеха в Курской области и тем самым приблизили своё поражение в Донбассе, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
По мнению аналитика, украинские войска терпят неудачи как в Курской области, так и в Донбассе. Результатом их наступления на курское приграничье стало то, что сейчас они оказались в более тяжёлом положении, чем были бы, если бы оставили в Донбассе те силы, которые отправили в Курскую область. Но они этого не сделали, и тем самым приблизили своё поражение.
Как отметил Миршаймер, вторжение на территорию Курской области не принесло Украине военного преимущества, а, напротив, ослабило её позиции в ДНР.
Он заключил, что это стало катастрофой. Это лишь усилило преимущество русских, которые и так имели его в Донбассе.
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