https://1prime.ru/20240913/ssha-851556747.html

В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте

В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте - 13.09.2024, ПРАЙМ

В США заявили о двойной катастрофе ВСУ на фронте

Вооружённые силы Украины не смогли добиться успеха в Курской области и тем самым приблизили своё поражение в Донбассе, заявил американский политолог Джон... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T19:43+0300

2024-09-13T19:43+0300

2024-09-13T19:43+0300

спецоперация на украине

украина

сша

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Вооружённые силы Украины не смогли добиться успеха в Курской области и тем самым приблизили своё поражение в Донбассе, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По мнению аналитика, украинские войска терпят неудачи как в Курской области, так и в Донбассе. Результатом их наступления на курское приграничье стало то, что сейчас они оказались в более тяжёлом положении, чем были бы, если бы оставили в Донбассе те силы, которые отправили в Курскую область. Но они этого не сделали, и тем самым приблизили своё поражение.Как отметил Миршаймер, вторжение на территорию Курской области не принесло Украине военного преимущества, а, напротив, ослабило её позиции в ДНР.Он заключил, что это стало катастрофой. Это лишь усилило преимущество русских, которые и так имели его в Донбассе.

https://1prime.ru/20240913/atacms-851554268.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, всу