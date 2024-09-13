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Россия в 2023 году была в лидерах по добыче важнейшего минерального сырья

Россия в 2023 году была в лидерах по добыче важнейшего минерального сырья - 13.09.2024, ПРАЙМ

Россия в 2023 году была в лидерах по добыче важнейшего минерального сырья

Россия по итогам 2023 года вошла в число лидеров по добыче более чем 40 видов минерального сырья, критически важного для самых разных сфер, от фармацевтики и... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T05:46+0300

2024-09-13T05:46+0300

2024-09-13T05:46+0300

россия

минеральное сырье

добыча

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года вошла в число лидеров по добыче более чем 40 видов минерального сырья, критически важного для самых разных сфер, от фармацевтики и строительства до ядерной промышленности и ракетостроения, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия является мировым лидером по запасу многих видов сырья. Поэтому, в ответ на ограничения поставок ряда товаров недружественными странами, стоит подумать об ограничении экспорта им урана, титана, никеля и некоторых других товаров, но не во вред себе. КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЕ СЫРЬЕ Россия в прошлом году, согласно данным Геологической службы США, была главным производителем асбеста, который широко используется при создании стройматериалов, с долей в 48% от всей мировой добычи. Лидирует Россия и по добыче палладия с долей в 44%, промышленных алмазов - 40%, ювелирных алмазов - 32%. Также страна стала первой на мировом рынке по обогащению урана - по итогам 2023 года доля "Росатома" составляла 36%. Второе место с заметной долей РФ заняла в добыче ванадия (20%), нужного для автопрома, металлургии, нефтедобычи и энергетики, и карбоната калия (17%). Доля в добыче платины составила 13%, нужного для создания солнечных батарей теллура - 12%, а доля в производстве ферросилиция, применяемого при производстве стали, - 11%. Также второй РФ стала по добыче золота (10%), аммиака (9%) и галлия (1%). В добыче и производстве селена (10%), алюминия (5%), кобальта (4%) и вольфрама (3%) Россия стала третьей. Также на РФ приходится 13% мировых запасов рения, необходимого для высококачественных сплавов с широкой областью применения. Кроме того, Россия является третьей по добыче титана с долей в 6%, а в производстве продукции из него, по данным международной консалтинговой компании Efeso, российская корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейшая в мире и занимает около 25% рынка. По добыче серы (9%), фосфорита (6%), никеля (6%), различных видов магния (2-4%), кадмия (4%), железа и его руды (4%), известняка (3%), ниобия (1%) и запасам редкоземельных элементов (9%) - РФ стала четвертой. Кроме того, Россия является пятой в мире по объему производства сурьмы (5%), гелия (5%), стали (4%), меди (4%), глинозема (2%) и мышьяка (0,3%). Также заметная доля в мировой добыче пришлась на торф (6%), урановую руду (5%), белую глину (5%), серебро (5%) и вермикулит, применяющийся в сельском хозяйстве и промышленности (6%). МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА "Президент предложил, на мой взгляд, своевременное решение. Последние несколько лет некоторые страны Азии стали запрещать экспорт различных руд", - прокомментировал агентству действительный госсоветник РФ, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. Например, Индонезия в 2020 году запретила экспорт никелевой руды, а уже в 2023 году экспорт их никелевой продукции составил 30 миллиардов долларов, что более чем в 11 раз выше показателя десятью годами ранее. "В целом, следующим шагом может быть введение запрета на экспорт меди, а за ним последует запрет на экспорт олова и золота", - добавил Севостьянов. Он отметил, что в разных странах, богатых природными ископаемыми, происходит формирование новой экономики, основанной на "национализации" ресурсов. "В преддверии торговых войн ресурсы страны нужно сохранять... Тем более, что ограничения на поставки, скорее всего, увеличат цены", - обратил он внимание. "Список сырья, которое будет ограничиваться уже не санкционными решениями, а собственными ограничениями, будет, на мой взгляд, расширяться. Это и является современным экономическим подходом - не бросаться ресурсами... Представляется, что для российского бюджета существующая конструкция экспорта металлов не является базовой. Однако именно благодаря определенным ограничительным мерам, роль сырья и нишевых металлов может быть значительно повышена", - заключил эксперт.

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россия, минеральное сырье, добыча