Во Франции призвали прислушаться к сигналу Путина
Филиппо призвал Францию прислушаться к предупреждению Путина по Украине
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
© POOL
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Парижу необходимо прислушаться к предупреждению российского президента Владимира Путина по Украине, предостерег французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — сообщил французский политик.
"Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — сообщил французский политик.
Ранее Путин заявил, что государства Североатлантического альянса, допуская снятие запрета для Киева на использование западного оружия для ударов по России, рискуют напрямую вмешаться в конфликт на Украине. По словам российского лидера, Москва будет вынуждена принять соответствующие меры в случае прямого участия НАТО в боевых действиях.