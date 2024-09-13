Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции призвали прислушаться к сигналу Путина - 13.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240913/ukraina-851545158.html
Во Франции призвали прислушаться к сигналу Путина
Во Франции призвали прислушаться к сигналу Путина - 13.09.2024, ПРАЙМ
Во Франции призвали прислушаться к сигналу Путина
Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — сообщил... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T14:11+0300
2024-09-13T14:11+0300
спецоперация на украине
россия
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851480911_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_3a4b7da112dbcd2b74cf76fc4d3cff87.jpg
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Парижу необходимо прислушаться к предупреждению российского президента Владимира Путина по Украине, предостерег французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — сообщил французский политик.Ранее Путин заявил, что государства Североатлантического альянса, допуская снятие запрета для Киева на использование западного оружия для ударов по России, рискуют напрямую вмешаться в конфликт на Украине. По словам российского лидера, Москва будет вынуждена принять соответствующие меры в случае прямого участия НАТО в боевых действиях.
https://1prime.ru/20240913/ukraina-851540117.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851480911_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_216f8e9f34bfc38d1ee1ec9eee60eda7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
14:11 13.09.2024
 
Во Франции призвали прислушаться к сигналу Путина

Филиппо призвал Францию прислушаться к предупреждению Путина по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Парижу необходимо прислушаться к предупреждению российского президента Владимира Путина по Украине, предостерег французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — сообщил французский политик.
Ранее Путин заявил, что государства Североатлантического альянса, допуская снятие запрета для Киева на использование западного оружия для ударов по России, рискуют напрямую вмешаться в конфликт на Украине. По словам российского лидера, Москва будет вынуждена принять соответствующие меры в случае прямого участия НАТО в боевых действиях.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
ITV: Британия и США не планируют разрешать ВСУ бить вглубь России
10:28
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала