https://1prime.ru/20240913/ukraina-851545158.html

Во Франции призвали прислушаться к сигналу Путина

Во Франции призвали прислушаться к сигналу Путина - 13.09.2024, ПРАЙМ

Во Франции призвали прислушаться к сигналу Путина

Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — сообщил... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T14:11+0300

2024-09-13T14:11+0300

2024-09-13T14:11+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Парижу необходимо прислушаться к предупреждению российского президента Владимира Путина по Украине, предостерег французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!" — сообщил французский политик.Ранее Путин заявил, что государства Североатлантического альянса, допуская снятие запрета для Киева на использование западного оружия для ударов по России, рискуют напрямую вмешаться в конфликт на Украине. По словам российского лидера, Москва будет вынуждена принять соответствующие меры в случае прямого участия НАТО в боевых действиях.

https://1prime.ru/20240913/ukraina-851540117.html

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