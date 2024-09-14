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"Дряхлый". Основатель Pink Floyd прокомментировал заявления Джо Байдена - 14.09.2024, ПРАЙМ
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"Дряхлый". Основатель Pink Floyd прокомментировал заявления Джо Байдена
"Дряхлый". Основатель Pink Floyd прокомментировал заявления Джо Байдена - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Дряхлый". Основатель Pink Floyd прокомментировал заявления Джо Байдена
Действующий глава Белого дома Джо Байден настолько стар, что верит в свою силу управлять всем миром, рассказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в ходе | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T08:51+0300
2024-09-14T08:51+0300
политика
сша
джо байден
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ЛУГАНСК, 14 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден настолько стар, что верит в свою силу управлять всем миром, рассказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в ходе беседы с луганской журналисткой Фаиной Савенковой."Джо Байден, а он все еще президент США, сказал в телеинтервью: "Мы правим миром". Он такой… дряхлый. Он верит, что является императором мира", - объяснил артист. Он также добавил, что американское правительство убеждено в своем "божественном" праве на управление миром, поскольку они действительно верят в собственное превосходство. Уотерс подчеркнул, что такая позиция ложна. "Ты ниже нас, потому что ты веришь в массовое убийство тех, кто не согласен с тобой", - резюмировал певец, обращаясь к американскому президенту.
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сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
08:51 14.09.2024
 
"Дряхлый". Основатель Pink Floyd прокомментировал заявления Джо Байдена

Роджер Уотерс: Байден настолько дряхлый, что верит в то, что он властитель мира

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ЛУГАНСК, 14 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден настолько стар, что верит в свою силу управлять всем миром, рассказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в ходе беседы с луганской журналисткой Фаиной Савенковой.
"Джо Байден, а он все еще президент США, сказал в телеинтервью: "Мы правим миром". Он такой… дряхлый. Он верит, что является императором мира", - объяснил артист.
Он также добавил, что американское правительство убеждено в своем "божественном" праве на управление миром, поскольку они действительно верят в собственное превосходство. Уотерс подчеркнул, что такая позиция ложна. "Ты ниже нас, потому что ты веришь в массовое убийство тех, кто не согласен с тобой", - резюмировал певец, обращаясь к американскому президенту.
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