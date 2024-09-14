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Китай нарастил объемы добычи нефти и газа за январь-август

Китай нарастил объемы добычи нефти и газа за январь-август - 14.09.2024, ПРАЙМ

Китай нарастил объемы добычи нефти и газа за январь-август

Китай в январе-августе 2024 года нарастил добычу нефти на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, природного газа - на 6,6%, свидетельствуют... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T08:11+0300

2024-09-14T08:11+0300

2024-09-14T08:12+0300

китай

добыча

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нефть

газ

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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Китай в январе-августе 2024 года нарастил добычу нефти на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, природного газа - на 6,6%, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического бюро КНР. Китай за первые восемь месяцев 2024 года добыл 142,79 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 2,1%. При этом импорт нефти за январь-август упал в годовом выражении на 3,1%, составив 366,91 миллиона тонн. Объем переработки нефти за январь-август 2024 года достиг 472,53 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 1,2%. Отдельно в августе в Китае добыли 17,83 миллиона тонн нефти, рост показателя по сравнению с августом 2023 года составил 2,1%, объем импорта в июле упал на 7% - до 49,1 миллиона тонн. Объем переработки нефти за август 2024 года снизился на 6,2% год к году, до отметки в 59,07 миллиона тонн. Добыча газа в Китае в январе-августе 2024 года составила 163,7 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,6%. Импорт газа за первые восемь месяцев 2024 года увеличился на 12,3%, до 87,13 миллиона тонн. Отдельно в августе в Китае добыли 20 миллиардов кубометров природного газа, рост показателя по сравнению с августом 2023 года составил 9,4%, объем импорта за август вырос на 9,1% - до 11,76 миллиона тонн. Вместе с тем производство угля сократилось: за январь-август текущего года данный показатель снизился на 0,3%, до 3,05 миллиарда тонн, при этом Китай на 11,8% увеличил импорт угля - до 340 миллионов тонн. Отдельно в августе в Китае добыли 400 миллионов тонн угля, что на 2,8% больше, чем в августе 2023 года, объем импорта за август вырос на 3,4% - до 45,84 миллиона тонн.

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китай, добыча, нефть, газ, уголь