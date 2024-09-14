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Оверчук раскрыл причину экономических успехов Армении

Оверчук раскрыл причину экономических успехов Армении - 14.09.2024, ПРАЙМ

Оверчук раскрыл причину экономических успехов Армении

Успешное развитие экономики Армении возможно благодаря интеграции с ЕАЭС, рассказал армянским журналистам российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T14:30+0300

2024-09-14T14:30+0300

2024-09-14T14:36+0300

экономика

россия

еаэс

торговые отношения

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ЕРЕВАН, 14 сен - ПРАЙМ. Успешное развитие экономики Армении возможно благодаря интеграции с ЕАЭС, рассказал армянским журналистам российский вице-премьер Алексей Оверчук. Он рассказал, что в ходе своего визита в Армению встретился с премьером страны Николом Пашиняном. Представители обсудили общую повестку, экономические и торговые отношения двух государств."Это, конечно же, огромный плюс. Мы видим, как растет и развивается экономика Армении, демонстрирует лучшие темпы роста ВВП в ЕАЭС, и мы все понимает, что такие экономические успехи в первую очередь обеспечены благодаря интеграционным связям с Евразийским экономическим союзом", - объяснил Оверчук, добавив, что ЕАЭС обеспечивает беспошлинную торговлю, свободное перемещение товаров и услуг между государствами, огромный рынок труда и многое другое. Он отметил, что Армения играет очень позитивную роль в рамках союза. "Кроме того, конечно же, мы обсуждали и планы на будущее, поэтому здесь очень хорошая обстоятельная беседа состоялась", - заключил Оверчук.

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россия, еаэс, торговые отношения