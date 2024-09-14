https://1prime.ru/20240914/front-851564779.html

Депутат призвал Запад открыть "второй фронт против нацистского режима"

Депутат призвал Запад открыть "второй фронт против нацистского режима" - 14.09.2024, ПРАЙМ

Депутат призвал Запад открыть "второй фронт против нацистского режима"

Страны Запада, среди которых остались здравомыслящие элиты, должны задуматься об открытии второго фронта против нацистского режима, возродившегося на Украине,... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T11:05+0300

2024-09-14T11:05+0300

2024-09-14T11:09+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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нацизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – ПРАЙМ. Страны Запада, среди которых остались здравомыслящие элиты, должны задуматься об открытии второго фронта против нацистского режима, возродившегося на Украине, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."В сложившейся ситуации предлагаю здравомыслящим западным элитам открыть второй фронт против возродившихся в Украине нацистов, как это уже делали их мужественные предки, и плечом к плечу вместе с Россией добить возродившуюся желто-синюю фашистскую чуму нашего столетия", - подчеркнул депутат в интервью новостному агентству РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.

https://1prime.ru/20240914/konferentsiya-851563091.html

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россия, украина, запад, нацизм, элиты