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Политолог раскрыл перспективы второй конференции по Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Политолог раскрыл перспективы второй конференции по Украине
Политолог раскрыл перспективы второй конференции по Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
Политолог раскрыл перспективы второй конференции по Украине
Вторая конференция по украинскому кризису маловероятно приведет к положительным результатам, однако Москва готова к диалогу, считает научный руководитель... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T09:02+0300
2024-09-14T09:02+0300
спецоперация на украине
украина
мирные переговоры
россия
запад
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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Вторая конференция по украинскому кризису маловероятно приведет к положительным результатам, однако Москва готова к диалогу, считает научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. Комментируя потенциальные исходы переговоров и, в частности, возможность урегулирования конфликта, Караганов подчеркнул: “Не стоит никаких надежд питать”. “Поучаствовать надо, мы готовы говорить, Россия формально. Но мне совершенно понятно, что проблема не в Украине. Проблема в остаточной экспансии Запада”, - пояснил эксперт, отметив, что действия Запада ведут мир к войне.Караганов предупредил, что неразрешенность конфликта может в ближайшем будущем привести к кратному увеличению числа столкновений по всему миру.
https://1prime.ru/20240909/ukraina-851454182.html
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украина, мирные переговоры, россия, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мирные переговоры, РОССИЯ, ЗАПАД
09:02 14.09.2024
 
Политолог раскрыл перспективы второй конференции по Украине

Караганов: надежд на то, что вторая конференция по Украине приведет к решениям, нет

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Вторая конференция по украинскому кризису маловероятно приведет к положительным результатам, однако Москва готова к диалогу, считает научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
Комментируя потенциальные исходы переговоров и, в частности, возможность урегулирования конфликта, Караганов подчеркнул: “Не стоит никаких надежд питать”.
“Поучаствовать надо, мы готовы говорить, Россия формально. Но мне совершенно понятно, что проблема не в Украине. Проблема в остаточной экспансии Запада”, - пояснил эксперт, отметив, что действия Запада ведут мир к войне.
Караганов предупредил, что неразрешенность конфликта может в ближайшем будущем привести к кратному увеличению числа столкновений по всему миру.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАмирные переговорыРОССИЯЗАПАД
 
 
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