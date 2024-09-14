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"Уберечь от разгрома". В США раскрыли план по Украине
"Уберечь от разгрома". В США раскрыли план по Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Уберечь от разгрома". В США раскрыли план по Украине
Планы администрации действующего американского президента сводятся к тому, чтобы уберечь киевский режим от полного разгрома до выборов главы США в ноябре,... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T07:45+0300
2024-09-14T07:45+0300
2024-09-14T07:45+0300
спецоперация на украине
сша
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россия
ракетный удар
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Планы администрации действующего американского президента сводятся к тому, чтобы уберечь киевский режим от полного разгрома до выборов главы США в ноябре, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Соединенные Штаты пытаются уберечь Украину от разгрома до пятого ноября, поскольку демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение", — объяснил эксперт.Джонсон подчеркнул, что именно это и является причиной дискуссий вокруг применения Киевом американского оружия для ударов по российским территориям. Эксперт полагает, что руководство готово сделать шаг к эскалации конфликта, чтобы только удержать власть.
https://1prime.ru/20240913/pentagon-851558287.html
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Спецоперация на Украине, США, выборы в США, УКРАИНА, РОССИЯ, ракетный удар, эскалация
"Уберечь от разгрома". В США раскрыли план по Украине
Джонсон: план США состоит в том, чтобы уберечь Украину от разгрома до выборов