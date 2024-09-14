https://1prime.ru/20240914/kontrakt-851561076.html

Пентагон заключил крупный контракт с ВМС США

Пентагон заключил крупный контракт с ВМС США - 14.09.2024, ПРАЙМ

Пентагон заключил крупный контракт с ВМС США

ВМС США подписали контракт на закупки деталей для строительства заправщиков для морских судов общей суммой более 6,7 миллиарда долларов, рассказали в Пентагоне. | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T06:55+0300

2024-09-14T06:55+0300

2024-09-14T06:55+0300

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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. ВМС США подписали контракт на закупки деталей для строительства заправщиков для морских судов общей суммой более 6,7 миллиарда долларов, рассказали в Пентагоне. "Компания National Steel and Shipbuilding из Сан-Диего, штат Калифорния, получила контракт ... на детальное проектирование и строительство восьми танкеров-заправщиков John Lewis класса T-AO 205", - следует из сообщения, передаваемого ведомством.Строительство будет финансироваться средствами военно-морских сил Штатов. Согласно графику строительства, проект будет завершен через 10 лет - к январю 2035 года.

https://1prime.ru/20240913/gosdep-851559658.html

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