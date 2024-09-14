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Пентагон заключил крупный контракт с ВМС США - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Пентагон заключил крупный контракт с ВМС США
Пентагон заключил крупный контракт с ВМС США - 14.09.2024, ПРАЙМ
Пентагон заключил крупный контракт с ВМС США
ВМС США подписали контракт на закупки деталей для строительства заправщиков для морских судов общей суммой более 6,7 миллиарда долларов, рассказали в Пентагоне. | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T06:55+0300
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танкер
вмс сша
сша
пентагон
контракт
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. ВМС США подписали контракт на закупки деталей для строительства заправщиков для морских судов общей суммой более 6,7 миллиарда долларов, рассказали в Пентагоне. "Компания National Steel and Shipbuilding из Сан-Диего, штат Калифорния, получила контракт ... на детальное проектирование и строительство восьми танкеров-заправщиков John Lewis класса T-AO 205", - следует из сообщения, передаваемого ведомством.Строительство будет финансироваться средствами военно-морских сил Штатов. Согласно графику строительства, проект будет завершен через 10 лет - к январю 2035 года.
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танкер, ВМС США, США, Пентагон, контракт
06:55 14.09.2024
 
Пентагон заключил крупный контракт с ВМС США

Пентагон заключил контракт в $6,7 млрд на строительство заправщиков для ВМС США

© РИА Новости . ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . ВМС США
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ВАШИНГТОН, 14 сен - ПРАЙМ. ВМС США подписали контракт на закупки деталей для строительства заправщиков для морских судов общей суммой более 6,7 миллиарда долларов, рассказали в Пентагоне.
"Компания National Steel and Shipbuilding из Сан-Диего, штат Калифорния, получила контракт ... на детальное проектирование и строительство восьми танкеров-заправщиков John Lewis класса T-AO 205", - следует из сообщения, передаваемого ведомством.
Строительство будет финансироваться средствами военно-морских сил Штатов. Согласно графику строительства, проект будет завершен через 10 лет - к январю 2035 года.
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
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танкерВМС СШАСШАПентагонконтракт
 
 
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