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Руководство НАТО нашло военный смысл в ударах вглубь России - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Руководство НАТО нашло военный смысл в ударах вглубь России
Руководство НАТО нашло военный смысл в ударах вглубь России - 14.09.2024, ПРАЙМ
Руководство НАТО нашло военный смысл в ударах вглубь России
С военной точки зрения разрешение Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по Российской Федерации оправданно. Такое мнение высказал на... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T20:18+0300
2024-09-14T20:32+0300
спецоперация на украине
нато
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. С военной точки зрения разрешение Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по Российской Федерации оправданно. Такое мнение высказал на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета НАТО глава комитета Роб Бауэр."Любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону, - заявил глава Военного комитета. - Это право не ограничивается границами данной страны… Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов".Вместе с тем он отметил, что государства-поставщики вооружения Украине, со своей стороны, имеют право ограничивать применение поставленного ими оружия, поскольку чувствуют за него ответственность.Также Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс продолжает формировать специальное командование по координации военной помощи и подготовки украинских военных со штабом в ФРГ, но при этом не уточнил сроков создания спецкомандования.
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нато, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, НАТО, ракетные удары, РОССИЯ
20:18 14.09.2024 (обновлено: 20:32 14.09.2024)
 
Руководство НАТО нашло военный смысл в ударах вглубь России

Глава ВК НАТО Бауэр: разрешение бить по России оправданно с военной точки зрения

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. С военной точки зрения разрешение Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по Российской Федерации оправданно. Такое мнение высказал на пресс-конференции в Праге по итогам заседания Военного комитета НАТО глава комитета Роб Бауэр.
"Любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону, - заявил глава Военного комитета. - Это право не ограничивается границами данной страны… Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов".
Вместе с тем он отметил, что государства-поставщики вооружения Украине, со своей стороны, имеют право ограничивать применение поставленного ими оружия, поскольку чувствуют за него ответственность.
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Также Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс продолжает формировать специальное командование по координации военной помощи и подготовки украинских военных со штабом в ФРГ, но при этом не уточнил сроков создания спецкомандования.
 
Спецоперация на УкраинеНАТОракетные ударыРОССИЯ
 
 
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