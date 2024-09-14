https://1prime.ru/20240914/neft-851475681.html

Деньги из воздуха: почему нефть по 40 долларов больше нас не пугает

Деньги из воздуха: почему нефть по 40 долларов больше нас не пугает - 14.09.2024, ПРАЙМ

Деньги из воздуха: почему нефть по 40 долларов больше нас не пугает

Российская экономика продемонстрировала устойчивость к западным санкциям. Ограничения, повлиявшие на логистику и усилившие риски поставок нефтегазовых ресурсов, | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T08:00+0300

2024-09-14T08:00+0300

2024-09-14T08:00+0300

мнения аналитиков

потолок цен на нефть

экспортные цены на нефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851475681.jpg?1726290000

МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Российская экономика продемонстрировала устойчивость к западным санкциям. Ограничения, повлиявшие на логистику и усилившие риски поставок нефтегазовых ресурсов, экспортируемых из страны, привели к росту цен и положительно сказались на доходах федерального бюджета.Переориентация географии поставок на азиатские рынки заменила доходы, поступающие от западных стран, и позволила сохранить устойчивость экономики. Однако при снижении стоимости нефти ниже 60 долларов за баррель придется преодолевать новый виток адаптации. Поскольку снижение цены ниже установленного ограничения в 2025-2026 гг. может привести к недополучению бюджетных средств.В 2017 году действовал вариант бюджетного правила, предполагающий цену отсечения в размере 40 долларов за баррель. То есть, стоимость экспортной нефти в пределах этой цены пополняла доходы бюджета, а излишки формировали накопления ФНБ. Для 2017 года стоимость нефти в 40 долларов была достаточной для формирования бюджета.После 2017 года требования бюджетного правила неоднократно менялись. Однако внедрение в 2023 году нового механизма пополнения ФНБ, предполагающего вместо цены отсечения расчет базового уровня нефтегазовых доходов, изменило ситуацию. В рамках действия бюджетного правила с 2023 года базовые нефтегазовые доходы должны были формироваться в размере 8 триллионов рублей.Такой сценарий пополнения доходов бюджета рассчитан на цену нефти 60 долларов за баррель и природного газа 250 долларов за тысячу кубометров с ежегодной индексацией на 2% после 2027 года. То есть, для балансировки бюджета сохраняется необходимость поддержания стоимости нефти на указанном уровне. В противном случае необходимы разные комбинации пополнения бюджета: увеличение объемов продажи нефтегазовых ресурсов, снижение курса национальной денежной единицы, пополнение недостающих доходов из ФНБ, увеличение ненефтегазовых доходов и др.Однако с учетом того, что за восемь месяцев текущего года нефтегазовые доходы выросли на впечатляющие 56,25% и составили 7,55 триллионов из планируемых 8 триллионов рублей, падение стоимости нефти на бюджете не отразится. Соответственно, любые колебания на рынке нефти в 2024 году не окажут существенного влияния на российскую экономику.В то же время, следует учитывать необходимость поддержания долгосрочной устойчивости национальной финансовой системы, которая зависит не только от диапазона ценовых колебаний, но и от их длительности. Структурные изменения мировой экономики, связанные с энергопереходом, постепенно приведут к сокращению потребления нефти и газа. Поэтому экономика должна быть готова к замещению нефтегазовых доходов.Повышение нефтегазовых доходов за 8 месяцев 2024 года на 56,25% можно объяснить следующим:В отношении ненефтегазовых доходов также наблюдается устойчивая положительная динамика. Зависимость федерального бюджета от нефти и газа постепенно сокращается. С учетом поправок к закону о федеральном бюджете нефтегазовые доходы должны сократиться на 4,5% и составить 10 985,3 миллиарда рублей, в свою очередь, ненефтегазовые доходы запланировано увеличить до 24 077,2 миллиарда рублей.В структуре ненефтегазовых доходов больший удельный вес приходится на НДС, поступления которого за 8 месяцев превысило плановые показатели. Опережающими темпами увеличивается НДФЛ и акцизы.Налоговая реформа в части повышения ставки НДФЛ и налога на прибыль организаций позволит достичь запланированных параметров бюджета, обеспечив его устойчивость и сохранив финансовый суверенитет.Автор - Светлана Фрумина, к.э.н., заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова

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Светлана Фрумина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Фрумина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg

мнения аналитиков, потолок цен на нефть, экспортные цены на нефть