https://1prime.ru/20240914/neft-851561211.html
Эксперт назвал следующую меру ОПЕК+ при сохранении низких цен на нефть
Эксперт назвал следующую меру ОПЕК+ при сохранении низких цен на нефть - 14.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал следующую меру ОПЕК+ при сохранении низких цен на нефть
ОПЕК+ может ужесточить не только добровольные сокращения нефтедобычи, но и уменьшить квоты при сохранении низких цен на нефть, но до следующей министерской... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T07:03+0300
2024-09-14T07:03+0300
2024-09-14T07:09+0300
нефть
энергетика
сделка опек+
квоты
добыча нефти
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ может ужесточить не только добровольные сокращения нефтедобычи, но и уменьшить квоты при сохранении низких цен на нефть, но до следующей министерской встречи в декабре еще достаточно времени и много событий, в том числе выборы в США, прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Теоретически может, если нефть останется на уровнях текущих или ниже. Причем могут быть пересмотрены и квоты в рамках сделки ОПЕК+, так и добровольные ограничения со стороны стран, как Саудовская Аравия или Россия", - ответил он на вопрос, может ли ОПЕК+ в условиях сложившихся низких цен принять решение об усилении ограничений. "До следующей министерской встречи, запланированной на 1 декабря, еще достаточно времени и много событий, в частности выборы в США в начале ноября, результаты которых могут также повлиять на стоимость нефти и соответственно на решение картеля", - добавил эксперт. В минувший вторник цены на нефть марки Brent опускались ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. Котировки немного скорректировались к пятнице, но все еще остались ниже 75 долларов за баррель. Эксперты сходятся во мнении, что оптимальная цена для ОПЕК+ - это порядка 80 долларов. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с декабря. ОПЕК+ раз в два месяца проводит заседания мониторингового комитета, следующий назначен на 2 октября. На нем не принимаются решения о корректировке параметров сделки, но может быть при необходимости рекомендовано организовать внеочередное заседание всех глав ОПЕК+ для оперативного пересмотра соглашения. Плановая министерская встреча же назначена на 1 декабря.
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нефть, сделка опек+, квоты, добыча нефти
Нефть, Энергетика, Сделка ОПЕК+, квоты, добыча нефти
Эксперт назвал следующую меру ОПЕК+ при сохранении низких цен на нефть
Скрябин: ОПЕК+ может снизить квоты по добыче при сохранении низких цен на нефть
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. ОПЕК+ может ужесточить не только добровольные сокращения нефтедобычи, но и уменьшить квоты при сохранении низких цен на нефть, но до следующей министерской встречи в декабре еще достаточно времени и много событий, в том числе выборы в США, прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Теоретически может, если нефть останется на уровнях текущих или ниже. Причем могут быть пересмотрены и квоты в рамках сделки ОПЕК+, так и добровольные ограничения со стороны стран, как Саудовская Аравия или Россия", - ответил он на вопрос, может ли ОПЕК+ в условиях сложившихся низких цен принять решение об усилении ограничений.
"До следующей министерской встречи, запланированной на 1 декабря, еще достаточно времени и много событий, в частности выборы в США в начале ноября, результаты которых могут также повлиять на стоимость нефти и соответственно на решение картеля", - добавил эксперт.
В минувший вторник цены на нефть марки Brent опускались ниже 69 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2021 года. Котировки немного скорректировались к пятнице, но все еще остались ниже 75 долларов за баррель. Эксперты сходятся во мнении, что оптимальная цена для ОПЕК+ - это порядка 80 долларов.
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ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с декабря.
ОПЕК+ раз в два месяца проводит заседания мониторингового комитета, следующий назначен на 2 октября. На нем не принимаются решения о корректировке параметров сделки, но может быть при необходимости рекомендовано организовать внеочередное заседание всех глав ОПЕК+ для оперативного пересмотра соглашения. Плановая министерская встреча же назначена на 1 декабря.